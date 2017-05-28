Президент «Атлетико» сообщил, что Гризманн остается в команде

Президент «Атлетико» Энрике Сересо исключил уход из команды форварда Антуана Гризманна в летнее трансферное окно. Ранее британские СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» практически урегулировал трансфер француза.

«Гризманн будет выступать на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано», – заявил Сересо.

Новый стадион станет домашней ареной команды со следующего сезона. В нынешнем сезоне Гризманн провел в чемпионате Испании 36 матчей, в которых забил 16 голов и отдал девять результативных передач.