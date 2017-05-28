Источник: «Наполи» готов предложить контракт Доннарумме

«Наполи» называется одним из претендентов на вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. Клуб готов предложить голкиперу контракт, если тот не станет продлевать соглашение с «Миланом».

Ранее сообщалось, что вратарь будет выставлен на трансфер, если до 30 июня не пойдет на пролонгацию контракта, истекающего в июне 2018 года. Рыночная стоимость вратаря оценивается в 10 миллионов евро.

Доннарумма в нынешнем сезоне провел в чемпионате Италии 37 матчей, 12 из которых отстоял на ноль.