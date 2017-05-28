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  • «ПСЖ» выиграл Кубок Франции без пропущенных голов, повторив собственный рекорд 14-летней давности

«ПСЖ» выиграл Кубок Франции без пропущенных голов, повторив собственный рекорд 14-летней давности

28 мая 2017, 01:35
5

Финальный матч Кубка Франции «Анжер»«ПСЖ» закончился победой парижан со счетом 1:0. На второй добавленной минуте Исса Сиссоко отправил мяч в собственные ворота.

По ходу розыгрыша турнира команда Унаи Эмери не пропустила ни одного гола за шесть матчей. Показатель является рекордным за последние 14 лет во французском футболе. В сезоне 1992/93 «ПСЖ» впервые установил данный рекорд.

Столичный клуб завершил сезон в чемпионате Франции на второй строчке в турнирной таблице, уступив «Монако» восемь баллов.

Источник: Opta
Франция. Кубок ПСЖ
Комментарии (5)
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Робинзон
1495933034
молодцы .
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Аид666
1495942794
как с Баварией уже - никакой интриги...
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ДСА
1495945243
Просто Монако пожертвовал кубком ради чемпионата.
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GOLIK56
1495951699
Если сезон 1992/93 то не 14 лет, а 24 года))
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vick-north-west
1495952969
Локомотиву потребовалось всего 5 матчей, и пропустили всего 1 гол в 1/8.
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