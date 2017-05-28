«ПСЖ» выиграл Кубок Франции без пропущенных голов, повторив собственный рекорд 14-летней давности

Финальный матч Кубка Франции «Анжер» – «ПСЖ» закончился победой парижан со счетом 1:0. На второй добавленной минуте Исса Сиссоко отправил мяч в собственные ворота.

По ходу розыгрыша турнира команда Унаи Эмери не пропустила ни одного гола за шесть матчей. Показатель является рекордным за последние 14 лет во французском футболе. В сезоне 1992/93 «ПСЖ» впервые установил данный рекорд.

Столичный клуб завершил сезон в чемпионате Франции на второй строчке в турнирной таблице, уступив «Монако» восемь баллов.