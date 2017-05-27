Митрофанов назначен на пост советника председателя правления «Зенита»

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов назначен на пост советника председателя правления петербургского клуба по стадиону и спортивной инфраструктуре.

Напомним, Митрофанов являлся генеральным директором команды с 1 января 2007 года. Ранее его сменил Сергей Фурсенко, который одновременно занял посты президента и председателя правления сине-бело-голубых.

Отметим, что сегодня также стало известно, что новым спортивным директором «Зенита» назначен Константин Сарсания.