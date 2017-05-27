«Милан» выдвинул Доннарумме ультиматум

Талантливый голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может лишиться места в стартовом составе. Это может произойти в том случае, если футболист будет затягивать со своим решением о продлении контракта с россонери. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до середины 2018 года.

Стоит отметить, что сам процесс переговоров представителей «Милана» и агента футболиста Мино Райолой проходят тяжело. Руководство клуба предлагает игроку зарплату в размере 3 миллиона евро в год. В данный момент Доннарума получает 250 тысяч евро, но пока он не торопится ставить свою подпись на новых документах.