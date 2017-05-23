Ломбертс: «Я сильно хотел перейти в «Герту», меня звали в киевское «Динамо» и «Монако», но «Зенит» был очень настойчив»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, как происходил его переход в петербургский клуб в 2007 году. Также бельгиец поведал о своих первых впечатлениях после прибытия в культурную столицу России.

Напомним, нынешний сезон стал последим для 32-летнего игрока в сине-бело-голубой футболке. Футболист продолжит карьеру в «Остенде».

– Ты помнишь день, когда тебе позвонили и предложили перейти в «Зенит»?

– Да. Сарсания позвонил моему агенту. Я очень хотел перейти в «Герту». Я всегда хотел жить в Берлине. Думаю, Адвокат увидел меня, когда я играл за юношеские сборные. Я отдыхал на Тенерифе, с Каролиной. Еще звали в «Динамо» Киев. Звали на переговоры в Монако. «Зенит» был очень настойчив. «Гент» очень хотел продать меня в «Зенит» – хорошие деньги.

– Ты приехал в Петербург и что подумал?

– В аэропорту я подумал, что он мог бы быть посвежее. Потому что все говорили, что это классный, красивый город. Мы сели в микроавтобус, поехали по Московскому проспекту, а он весь такой советский стилистически. Мне спутники советовали арендовать квартиру в таком доме, а я думал: «Боже, можно не в таком доме?». Чем дальше мы ехали по Московскому проспекту, тем красивее становилось. На кораблике доехали до «Летучего голландца», поужинали с Фурсенко.

– Столько лет в России. Какой город запомнился тебе больше всего?

– Не знаю. В начале Грозный – сразу после войны, – выглядел так себе. Дороги. Отели. Мне молодому было странно это наблюдать. Нальчик странно выглядел. Мне жаль, что я не был во Владивостоке.