Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ломбертс: «Я сильно хотел перейти в «Герту», меня звали в киевское «Динамо» и «Монако», но «Зенит» был очень настойчив»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, как происходил его переход в петербургский клуб в 2007 году. Также бельгиец поведал о своих первых впечатлениях после прибытия в культурную столицу России.

    Напомним, нынешний сезон стал последим для 32-летнего игрока в сине-бело-голубой футболке. Футболист продолжит карьеру в «Остенде».

    – Ты помнишь день, когда тебе позвонили и предложили перейти в «Зенит»?

    – Да. Сарсания позвонил моему агенту. Я очень хотел перейти в «Герту». Я всегда хотел жить в Берлине. Думаю, Адвокат увидел меня, когда я играл за юношеские сборные. Я отдыхал на Тенерифе, с Каролиной. Еще звали в «Динамо» Киев. Звали на переговоры в Монако. «Зенит» был очень настойчив. «Гент» очень хотел продать меня в «Зенит» – хорошие деньги.

    – Ты приехал в Петербург и что подумал?

    – В аэропорту я подумал, что он мог бы быть посвежее. Потому что все говорили, что это классный, красивый город. Мы сели в микроавтобус, поехали по Московскому проспекту, а он весь такой советский стилистически. Мне спутники советовали арендовать квартиру в таком доме, а я думал: «Боже, можно не в таком доме?». Чем дальше мы ехали по Московскому проспекту, тем красивее становилось. На кораблике доехали до «Летучего голландца», поужинали с Фурсенко.

    – Столько лет в России. Какой город запомнился тебе больше всего?

    – Не знаю. В начале Грозный – сразу после войны, – выглядел так себе. Дороги. Отели. Мне молодому было странно это наблюдать. Нальчик странно выглядел. Мне жаль, что я не был во Владивостоке.

    Источник: Fontanka.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2017 14:58
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +94

      alex ni 23 мая 2017, 17:04

      Нико за все только спасибо,парень отдавался на поле,а это уровень для легионера в нашем футболе, надеюсь дальше со здоровьем будет все хорошо и ты снова в Россию приедешь в составе сборной. Надеюсь тебе не встретятся тренера типа румына,с глупыми фразами(типа Ломбертс накосячил с удалением в матче с МахачКалой,исправил своим удалением ошибку партнера вообще-то). УДАЧИ ТЕБЕ ДАЛЬШЕ!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 16:33

      А во Владике нужно побывать . И советую на поезде 001 "Москва - Владивосток" . Будет что рассказать своим внукам .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 23 мая 2017, 15:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Народные деньги были настойчивы.......(((

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Чеба > ZenitGunner 23 мая 2017, 15:36

      А Гиннер из своих платит?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Чеба > ZenitGunner 23 мая 2017, 15:42

      Спасибо! Но ответьте на мой вопрос!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Чеба > ZenitGunner 23 мая 2017, 15:49

      А раз не знаете, то и не хрен минусовать, да и мнение еще высказывать! Против футболиста ничего не имею!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Чеба > ZenitGunner 23 мая 2017, 16:27

      – Ты помнишь день, когда тебе позвонили и предложили перейти в «Зенит»?

      – Да. Сарсания позвонил моему агенту. Я очень хотел перейти в «Герту». Я всегда хотел жить в Берлине. Думаю, Адвокат увидел меня, когда я играл за юношеские сборные. Я отдыхал на Тенерифе, с Каролиной. Еще звали в «Динамо» Киев. Звали на переговоры в Монако. «Зенит» был очень настойчив. «Гент» очень хотел продать меня в «Зенит» – хорошие деньги.

      Читать научись, Гиннер )))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Чеба > ZenitGunner 23 мая 2017, 17:03

      Про деньги было написано? - БЫЛО! Право высказать свое мнение имею? ИМЕЮ! В чем я был не прав в первом комментарии?

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11