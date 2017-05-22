Экс-президент «Барселоны» Лапорта: «Клуб заполонили ложь и манипуляция»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта подверг критике нынешнее руководство каталонского клуба.

Напомним, что в нынешнем сезоне сине-гранатовые вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании заняли второе место, пропустив вперед «Реал».

«Ну что, теперь вы довольны? Ложь, манипуляции и травля заполонили «Барселону», — сообщил Лапорта в твиттере.