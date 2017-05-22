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    Экс-президент «Барселоны» Лапорта: «Клуб заполонили ложь и манипуляция»

    Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта подверг критике нынешнее руководство каталонского клуба.

    Напомним, что в нынешнем сезоне сине-гранатовые вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании заняли второе место, пропустив вперед «Реал».

    «Ну что, теперь вы довольны? Ложь, манипуляции и травля заполонили «Барселону», — сообщил Лапорта в твиттере.

    Источник: Twitter

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    22.05.2017 15:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 16:49

      К словам бывших нужно относиться критично . Может и прав . А может ... обида гложет .

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    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 22 мая 2017, 16:10

      А ведь прав.

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