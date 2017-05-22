Экс-президент «Барселоны» Лапорта: «Клуб заполонили ложь и манипуляция»

К словам бывших нужно относиться критично . Может и прав . А может ... обида гложет .
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта подверг критике нынешнее руководство каталонского клуба.
Напомним, что в нынешнем сезоне сине-гранатовые вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании заняли второе место, пропустив вперед «Реал».
«Ну что, теперь вы довольны? Ложь, манипуляции и травля заполонили «Барселону», — сообщил Лапорта в твиттере.
Contents avui?????Au va!!! No fotem. La mentida, la intoxicació i la manipulació tenen segrestat el Club. Quo vadis, Barça? #JoanObreLaporta— Joan Laporta Estruch (@JoanLaportaFCB) 21 мая 2017 г.