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    Гризманн поддержал флэшмоб «Кто не скачет – тот мадридиста»

    В заключительном матче Примеры мадридский «Атлетико» обыграл «Атлетик» со счетом 3:1. Команда Диего Симеоне завершила сезон чемпионата на третьей позиции в турнирной таблице.

    По завершении встречи началась церемония прощания со стадионом «Висенте Кальдерон», который будет снесен до начала следующего сезона. Во время церемонии зрители арены начали скандировать распространенную в Испании кричалку «кто не скачет – тот мадридиста», направленную против «Реала». Нападающий Антуан Гризманн поддержал болельщиков.

    права на видеоролик принадлежат изданию AS

    Источник: YouTube

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    22.05.2017 00:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24996

      bset 22 мая 2017, 08:26

      Казалось бы, причем здесь Украина?..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +310

      vek410 22 мая 2017, 07:22

      Из перспективного футболиста превращается в клоуна - то одно, то другое...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 22 мая 2017, 06:24

      А что ему еще остается делать, кроме как прыгать на месте! Если ничего не показал в самых матчах сезона, нужно хотя бы так отметиться. Ладно болельщики, но он почему этим занялся! Сам виноват, нужно было играть в ЛЧ, тогда, может быть сыграл бы в финале в Кардифе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 22 мая 2017, 02:54

      Хто нэ скача тэй маскаль

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      FerzLoko 22 мая 2017, 01:50

      олень,добрый день.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 22 мая 2017, 00:38

      Кто скачет - тот пидараста..

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      GrimmBrothersTeam 22 мая 2017, 00:10

      лошара

      -2
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