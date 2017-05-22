Гризманн поддержал флэшмоб «Кто не скачет – тот мадридиста»

В заключительном матче Примеры мадридский «Атлетико» обыграл «Атлетик» со счетом 3:1. Команда Диего Симеоне завершила сезон чемпионата на третьей позиции в турнирной таблице.

По завершении встречи началась церемония прощания со стадионом «Висенте Кальдерон», который будет снесен до начала следующего сезона. Во время церемонии зрители арены начали скандировать распространенную в Испании кричалку «кто не скачет – тот мадридиста», направленную против «Реала». Нападающий Антуан Гризманн поддержал болельщиков.

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