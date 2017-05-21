Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Буффон – третий футболист в истории, выигравший Серию А восемь раз

    «Ювентус» обыграл «Кротоне» со счетом 3:0 в матче 37-го тура чемпионата Италии. Команда Массимилано Аллегри гарантировала себе победу в турнире.

    Для голкипера туринского клуба Джанлуиджи Буффона триумф стал восьмым в карьере . Таким образом, 39-летний итальянец стал третьим игроком в истории футбола страны, достигшим данного показателя. Всех побед Буффон достиг в составе «бьянконери». Фактически у вратаря девять титулов, но золото-2005/06 было аннулировано в ходе коррупционных разбирательств.

    3-го июня «Ювентус» сыграет против «Реала» в финале Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.05.2017 21:32
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 10:10

      Удачи в ЛЧ !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 22 мая 2017, 08:37

      пока 8 раз ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 22 мая 2017, 07:36

      Заслужил он и 10 чемпионств

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 21 мая 2017, 22:39

      А весь футбольный мир,даже фанаты других команд,желает тебе ещё стать первым вратарем,после легендарного Льва Яшина ,кототый получил "Золотой мяч".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Зэб 21 мая 2017, 22:17

      Удачи тебе в финале ДЖИ ДЖИ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 21 мая 2017, 21:59

      С точки зрения репутации, имиджа, понятие "достоинство" вкупе с заслугами и наградами Буффон на данный момент эталон как минимум европейского футбола, а то и мирового.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > exreporter 21 мая 2017, 22:19

      +1000000000000
      буффонище эталонище

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      WildSvenBLR 21 мая 2017, 21:33

      а первые два кто?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +156

      Dart Veider > WildSvenBLR 21 мая 2017, 21:43

      Вирджинио Розетта,Джованни Феррари и Джузеппе Фурино

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > WildSvenBLR 21 мая 2017, 21:43

      Прежде трое футболистов становились чемпионами Италии восемь раз: Вирджинио Розетта, Джованни Феррари и Джузеппе Фурино.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 21 мая 2017, 21:33

      Молодец Буффон

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11