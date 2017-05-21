Буффон – третий футболист в истории, выигравший Серию А восемь раз

«Ювентус» обыграл «Кротоне» со счетом 3:0 в матче 37-го тура чемпионата Италии. Команда Массимилано Аллегри гарантировала себе победу в турнире.

Для голкипера туринского клуба Джанлуиджи Буффона триумф стал восьмым в карьере . Таким образом, 39-летний итальянец стал третьим игроком в истории футбола страны, достигшим данного показателя. Всех побед Буффон достиг в составе «бьянконери». Фактически у вратаря девять титулов, но золото-2005/06 было аннулировано в ходе коррупционных разбирательств.

3-го июня «Ювентус» сыграет против «Реала» в финале Лиги чемпионов.