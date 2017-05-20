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    Мутко: «Хотите установить видеоповторы? Давайте, только не забывайте, что это стоит 1,2 миллиона»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что не имеет ничего против введения видеоповторов в РФПЛ. Вице-премьер также подчеркнул, что любой клуб может сделать это при условии оплаты установки системы из собственного бюджета.

    «Нам нужно уважать судей. Хотите установить видеоповторы? Давайте, только надо понимать, что это стоит 1,2 миллиона долларов и 100 тысяч на его обслуживание. Галицкий готов поставить за свой счет, а другие пока желания не изъявили. Федун? До начала сезона он готов оплатить все на фоне долгожданного чемпионства», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    20.05.2017 17:31
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 июня 2017, 15:09

      На редкость трезво оценил ситуацию....

      0
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      Рейтинг: +99

      lims21 15 июня 2017, 14:15

      Видимо, там сложно будет пилить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 21 мая 2017, 13:28

      Мудко, ну не позорься такие заявления делать....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 21 мая 2017, 11:24

      Президент футбольного союза самой большой страны в мире,не может найти по1,3 миллиона долларов на арены клубов Премьер-Лиги? Это даже не смешно...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 21 мая 2017, 10:51

      По сравнению с выстроенным стадионом в Питере,на который требуется еще немалые средства , миллион с небольшим-это копейки,впрочем у нас давно так-миллиарды тратим ,как будто так и надо,а потом начинаем по мелочи экономить!

      3
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 21 мая 2017, 06:24

      У РФПЛ ляма долларов нет - не смешно даже...попросите у дзюбы,кокорина,погребняка или у легионера какого-нибудь взаймы тогда....сколько в капелло ты бабла впихал,вспомни,мудко....позорище....сколько чиновников кушают из лохани под названием РФПЛ?И не могут решить вопрос с оборудованием для видеоповторов?Так разогнать и деньги сразу появятся на всё.... сейчас каждый попытается там ещё отщипнуть себе на этом...

      4
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      Рейтинг: +3795

      serppion 21 мая 2017, 05:41

      Убрать с зарплаты всю шваль-руководство нашим футболом, вернуть неустойки от контрактов Капеллы и ему подобным, провести конфискацию строителям Крестовского и устроителям олимпиад... Можно будет всем бутсам золотые шипы поставить. И еще останется на аппаратуру видеоповторов.

      5
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 мая 2017, 23:09

      Ну и давай, Кокорин с Мамаевым больше просирают на шампусик

      1
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      Рейтинг: +88

      Vara81 20 мая 2017, 22:27

      Это он со своим интересом подсчитал ?) для начала пользуйтесь видео повторами с тв

      2
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      Рейтинг: +106

      kos999 20 мая 2017, 21:46

      А что у нас в стране мало денег?

      1
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      Рейтинг: +704

      SanInstructor > mishavandit 21 мая 2017, 00:12

      полностью поддерживаю

      3
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      Рейтинг: +106

      kos999 > mishavandit 21 мая 2017, 21:13

      полностью согласен

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