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  • Мутко: «Хотите установить видеоповторы? Давайте, только не забывайте, что это стоит 1,2 миллиона»

Мутко: «Хотите установить видеоповторы? Давайте, только не забывайте, что это стоит 1,2 миллиона»

20 мая 2017, 17:31
34

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что не имеет ничего против введения видеоповторов в РФПЛ. Вице-премьер также подчеркнул, что любой клуб может сделать это при условии оплаты установки системы из собственного бюджета.

«Нам нужно уважать судей. Хотите установить видеоповторы? Давайте, только надо понимать, что это стоит 1,2 миллиона долларов и 100 тысяч на его обслуживание. Галицкий готов поставить за свой счет, а другие пока желания не изъявили. Федун? До начала сезона он готов оплатить все на фоне долгожданного чемпионства», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (34)
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Евгений Б
1495291451
Чмо, Мутко синонимы. Это ты должен хотеть и находить средства на улучшения спорта в России, а не выплачивать Капеллам разным немереные деньги просто так... Прям бесишь уже дурень...
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forward33
1495291515
на Крестовском можно было сэкономить и установить такую систему в каждом дворе, а то эту чёрную дыру еле закрыли.
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alexfilatov
1495292073
А где деньги РФС? Мы налоги платим, которые видимо в карман им идут или всё ушло по карманам во время строительства Крестовского?!
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_Kesh_Suntar_
1495292595
Да это копейки! К сравнению стадионе Крестовского! )
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Шейник
1495293892
от распил арены взять))там надо то) меньше процента...
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polt
1495296491
Две-три зарплаты протирающим штаны футболеров Зенита и проч.
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Popularov
1495298757
Мутко: - "Нам нужно научиться уважать судей." Мутко! А разве судьи не должны НАУЧИТЬСЯ уважать труд футболистов и тренеров! Пусть наши арбитры, для начала, НАУЧАТСЯ уважать труд футболистов и тренеров, а объективная КРИТИКА арбитров, за безобразное и СКАНДАЛЬНОЕ судейство, - НЕ ЯВЛЯЕТСЯ не уважением, а является СПРАВЕДЛИВЫМ требованием общественности к работе арбитров на матчах нашего чемпионата. И что получается по Мутко - мы, общественность, должны уважать СКАНДАЛЫ и БЕЗОБРАЗНОЕ судейство наших арбитров! Но это же НОНСЕНС! Настоящий ИДИОТИЗМ, которого свет ещё НЕ ВИДЫВАЛ! Да такого никогда не будет, как того хочет Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков и чиновники РФС! За СКАНДАЛЫ и БЕЗОБРАЗНОЕ судейство арбитров надо НАКАЗЫВАТЬ, а не отмазывать, как это делает Будогосский, Бутенко, Баскаков и чиновники РФС! Именно безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС - приводит к таким судейским СКАНДАЛАМ!!! Теперь, когда дело уже сделано и Спартак, ВСЕМИ НЕПРАВЕДНЫМИ путями, на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасёва, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!, Мутко ПРИЗНАЛ, что СУЩЕСТВОВАЛ и СУЩЕСТВУЕТ конфликт интересов, который закрывал глаза на судейские скандалы в этом сезоне! И здесь, Мутко считает, что надо что-то менять. А что??? Шило на мыло, а потом - мыло на шило, и так по кругу до одурения, и коррупционного обогащения некоторых??? А судейские скандалы, как были, так и будут продолжаться и не будет им конца и края Мутко и Федуна! А почему Мутко не ДОБИВАЕТСЯ введения видео повторов??? Многие страны Европы с нового сезона будут внедрять видео повторы в своих чемпионатах! Если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские аферы в этом сезоне с участием Спартака! "Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского федуновского ресурса. Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место! Вот реальное место "Спартака"! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса, потому что за бесплатно так НЕ СУДЯТ! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасёва, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
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Файдаэн
1495298948
45 лимонов на никому не нужный тонущий недостадион вбухать мы можем, а на видеоповторы жалко полутора миллионов (меньше даже). Это Россия, и это мудко.
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serppion
1495334486
Убрать с зарплаты всю шваль-руководство нашим футболом, вернуть неустойки от контрактов Капеллы и ему подобным, провести конфискацию строителям Крестовского и устроителям олимпиад... Можно будет всем бутсам золотые шипы поставить. И еще останется на аппаратуру видеоповторов.
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SPACE TRUCKIN
1495337042
У РФПЛ ляма долларов нет - не смешно даже...попросите у дзюбы,кокорина,погребняка или у легионера какого-нибудь взаймы тогда....сколько в капелло ты бабла впихал,вспомни,мудко....позорище....сколько чиновников кушают из лохани под названием РФПЛ?И не могут решить вопрос с оборудованием для видеоповторов?Так разогнать и деньги сразу появятся на всё.... сейчас каждый попытается там ещё отщипнуть себе на этом...
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