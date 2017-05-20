Мутко: «Хотите установить видеоповторы? Давайте, только не забывайте, что это стоит 1,2 миллиона»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что не имеет ничего против введения видеоповторов в РФПЛ. Вице-премьер также подчеркнул, что любой клуб может сделать это при условии оплаты установки системы из собственного бюджета.

«Нам нужно уважать судей. Хотите установить видеоповторы? Давайте, только надо понимать, что это стоит 1,2 миллиона долларов и 100 тысяч на его обслуживание. Галицкий готов поставить за свой счет, а другие пока желания не изъявили. Федун? До начала сезона он готов оплатить все на фоне долгожданного чемпионства», – сказал Мутко.