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  • Бензема: «Футбол – это не NBA. Статистика важна, но не важнее, чем сам футбол»

Бензема: «Футбол – это не NBA. Статистика важна, но не важнее, чем сам футбол»

19 мая 2017, 21:01
3

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился мнением о популярности статистики в современном футболе.

«Это не NBA. Здесь надо играть, а не считать статистические показатели. Числа и рекорды важны, но не важнее, чем футбол сам по себе», – считает француз.

В нынешнем сезоне Бензема 18 голов и отдал девять результативных передач в 46-ти матчах. Команда Зинедина Зидана лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. 3-го июня «сливочные» встретятся с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.

Вчера «Бомбардир» писал о том, что Бензема не попал в заявку сборной Франции на международные матчи.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Бензема Карим
Комментарии (3)
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momwig_
1495220571
Пора на выход, Карим. Хватит эксплуатировать уровню связь с главным тренером..
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dok66
1495221130
Он прав ! Футбол , это не статистика , а Игра ! В NBA очень много статистики , за которой иногда не видно игры .
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CSKA471
1495225084
Да и статистика неплоха, даже по уровню ла лиги
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