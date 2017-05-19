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    Бензема: «Футбол – это не NBA. Статистика важна, но не важнее, чем сам футбол»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился мнением о популярности статистики в современном футболе.

    «Это не NBA. Здесь надо играть, а не считать статистические показатели. Числа и рекорды важны, но не важнее, чем футбол сам по себе», – считает француз.

    В нынешнем сезоне Бензема 18 голов и отдал девять результативных передач в 46-ти матчах. Команда Зинедина Зидана лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. 3-го июня «сливочные» встретятся с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.

    Вчера «Бомбардир» писал о том, что Бензема не попал в заявку сборной Франции на международные матчи.

    Источник: Marca

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    19.05.2017 21:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 19 мая 2017, 23:18

      Да и статистика неплоха, даже по уровню ла лиги

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 22:12

      Он прав ! Футбол , это не статистика , а Игра ! В NBA очень много статистики , за которой иногда не видно игры .

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 19 мая 2017, 22:02

      Пора на выход, Карим. Хватит эксплуатировать уровню связь с главным тренером..

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