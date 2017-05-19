Бензема: «Футбол – это не NBA. Статистика важна, но не важнее, чем сам футбол»

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился мнением о популярности статистики в современном футболе.
«Это не NBA. Здесь надо играть, а не считать статистические показатели. Числа и рекорды важны, но не важнее, чем футбол сам по себе», – считает француз.
В нынешнем сезоне Бензема 18 голов и отдал девять результативных передач в 46-ти матчах. Команда Зинедина Зидана лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. 3-го июня «сливочные» встретятся с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.
Вчера «Бомбардир» писал о том, что Бензема не попал в заявку сборной Франции на международные матчи.
Источник: Marca