Анчелотти считает, что «Реал» несправедливо вышел в финал Лиги чемпионов

Папа Карло , это тебе не по лицу.Всего 2 удара в створ ворота и еще о достоинство говориш.Реал заслужил.Реал был сильнее Баварии.На счет Красного-если считаете красного не было то тогда и пенальти не было.Потому что эти 2 эпизода одинаковые.
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти назвал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов несправедливым. По мнению итальянского специалиста, мадридский клуб обошел мюнхенцев в полуфинале турнира благодаря ошибкам судей.
«В ответном полуфинальном матче с «Реалом» произошла несправедливость. То, что случилось в той игре, видел весь мир, и это не было нормально. Но в истории футбола останется победа «Реала» над «Баварией». И больше ничего. Точка.
Необходимо использовать систему с видеопомощниками судей», – сказал Анчелотти.