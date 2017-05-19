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  • Анчелотти считает, что «Реал» несправедливо вышел в финал Лиги чемпионов

Анчелотти считает, что «Реал» несправедливо вышел в финал Лиги чемпионов

19 мая 2017, 18:05
18

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти назвал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов несправедливым. По мнению итальянского специалиста, мадридский клуб обошел мюнхенцев в полуфинале турнира благодаря ошибкам судей.

«В ответном полуфинальном матче с «Реалом» произошла несправедливость. То, что случилось в той игре, видел весь мир, и это не было нормально. Но в истории футбола останется победа «Реала» над «Баварией». И больше ничего. Точка.

Необходимо использовать систему с видеопомощниками судей», – сказал Анчелотти.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Бавария Реал Анчелотти Карло
Комментарии (18)
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dok66
1495206520
Дома нужно было выигрывать . Что сейчас кулаками махать ?
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panmon
1495207705
Воу воу, Карло! Поосторожнее общайся с этими немцами, ты никогда не был нытиком! Тебя заставляют давать такие интервью? Будь выше этого. Даже несмотря на ошибки судьи Реал чуть больше заслужил прохода дальше... Хотя я бы с удовольствием посмотрел финал Ювентус - Бавария
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sergun-kuk
1495208376
Несправедливости никакой нет! Выходит в финал - кто больше этого хочет!!!!
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elizaveta-285
1495208496
Всегда побеждает тот - кто этого заслужил!!!!
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petr69
1495211088
Ежели по справедливости, то пенальти не было и потому не должно было быть никакого доп. времени. Анчелоти нужно что то говорить руководству. болельщикам. Так что все нормально.Бавария сейчас слабее
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ArmyaneVpered
1495212589
Ну нет, тут ты неправ. 2 удара в створ за 120 минут, при левандовском в основе, это так Бавария заслужила проход ? Да даже убери те голы с офсайда, все равно был реал на голову выше)
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Evklid
1495219464
Бавария была вообще никакущая,плюс пенальти левые и автоголы.Вот и вся Бавария
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SmilingDevil
1495223101
Все должны понимать, Бавария дома играла без Лёвы. Мюллер весь сезон никакой. Нападения не было как такового. То что засудили Баварию - это факт. Но и сами баварцы не показали своей достойной игры.
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ItalianFootball
1495265234
Карло, в твое возрасте и при твоих заслугах не дело говорить фразы подобные этим. Чувство достоинства должно быть.
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nelez
1495269008
Папа Карло , это тебе не по лицу.Всего 2 удара в створ ворота и еще о достоинство говориш.Реал заслужил.Реал был сильнее Баварии.На счет Красного-если считаете красного не было то тогда и пенальти не было.Потому что эти 2 эпизода одинаковые.
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