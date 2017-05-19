Анчелотти считает, что «Реал» несправедливо вышел в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти назвал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов несправедливым. По мнению итальянского специалиста, мадридский клуб обошел мюнхенцев в полуфинале турнира благодаря ошибкам судей.

«В ответном полуфинальном матче с «Реалом» произошла несправедливость. То, что случилось в той игре, видел весь мир, и это не было нормально. Но в истории футбола останется победа «Реала» над «Баварией». И больше ничего. Точка.

Необходимо использовать систему с видеопомощниками судей», – сказал Анчелотти.