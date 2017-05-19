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    Анчелотти считает, что «Реал» несправедливо вышел в финал Лиги чемпионов

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти назвал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов несправедливым. По мнению итальянского специалиста, мадридский клуб обошел мюнхенцев в полуфинале турнира благодаря ошибкам судей.

    «В ответном полуфинальном матче с «Реалом» произошла несправедливость. То, что случилось в той игре, видел весь мир, и это не было нормально. Но в истории футбола останется победа «Реала» над «Баварией». И больше ничего. Точка.

    Необходимо использовать систему с видеопомощниками судей», – сказал Анчелотти.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2017 18:05
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +617

      nelez 20 мая 2017, 11:30

      Папа Карло , это тебе не по лицу.Всего 2 удара в створ ворота и еще о достоинство говориш.Реал заслужил.Реал был сильнее Баварии.На счет Красного-если считаете красного не было то тогда и пенальти не было.Потому что эти 2 эпизода одинаковые.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 мая 2017, 10:27

      Карло, в твое возрасте и при твоих заслугах не дело говорить фразы подобные этим. Чувство достоинства должно быть.

      0
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 19 мая 2017, 22:45

      Все должны понимать, Бавария дома играла без Лёвы. Мюллер весь сезон никакой. Нападения не было как такового. То что засудили Баварию - это факт. Но и сами баварцы не показали своей достойной игры.

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      Рейтинг: +54

      Evklid 19 мая 2017, 21:44

      Бавария была вообще никакущая,плюс пенальти левые и автоголы.Вот и вся Бавария

      2
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      Рейтинг: +10

      tljty 19 мая 2017, 19:52

      Они же в 1/4 играли.

      0
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      Рейтинг: +31

      ArmyaneVpered 19 мая 2017, 19:49

      Ну нет, тут ты неправ.
      2 удара в створ за 120 минут, при левандовском в основе, это так Бавария заслужила проход ?
      Да даже убери те голы с офсайда, все равно был реал на голову выше)

      4
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      Рейтинг: +1521

      zarsm > ArmyaneVpered 19 мая 2017, 20:02

      какая разница? В футболе решают голы) Голы были забиты не правильно. Вот и получается такая картина) Но Папа Карло прав, в истории останется победа Реала.

      1
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      Рейтинг: +498

      Поль > ArmyaneVpered 19 мая 2017, 20:39

      дело не в оффсайдах и не в количестве ударов в створ, а в духе игры. до удаления бавария конкретно завладела преимуществом и реал задрожал. казалось, что мадрид не устоит. спорное удаление всё решило. это основная причина бурлений анчелотти.

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      Рейтинг: +17

      Bek9993 > Поль 20 мая 2017, 23:49

      до удаления бавария конкретно завладела преимуществом и реал задрожал, ты игру смотрел по моему нет советую заново смотреть игру.

      1
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Поль 23 мая 2017, 08:05

      все на что хватило баварии в первом домашнем матче - это 1 тайм прессинга, счет 1-1 стал еще до удаления и во втором тайме уже преимущества какого-то у баварии не было...

      притом - "спорное удаление"... бавария должна пенять только на видаля - в первом матче - липовый пеналь(притом в отличии от спорного удаления - это 100% липа, и если подсуживали реалу, то почему же такое ставят в его ворота?), с которого он мог решить, во втором матче - должен был отдыхать с 48 минуты, но пожалели, а на 62 минуте - упустил 100% шанс сделать счет 0-2 в пользу баварии, так что все верно - бавария не заслужила выход, один только видаль наупускал шансов все решить вагон и маленькую тележку

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      Рейтинг: +498

      Поль > k4kuzma 23 мая 2017, 22:05

      всё верно. много нереализованных моментов, которые позволил создать соперник. а помимо видаля, ещё был роббен, который имел пару верных моментов, а ещё дезорганизующий автогол. реал поплыл, атака осела. я за реал болею. но очень волнительно было наблюдать реал и активного роббена.

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Поль 23 мая 2017, 22:44

      ну, автогол - отдельная тема... многие любят вспомнить, как в матче с атлетами - навес шел на роналду, он в оффсайде, но перехватил атлет и флажок не подняли - айяйяй - подсуживают реалу.

      в то время как при навесе, после которого и произошел автогол, лева был в оффсайде, и тоже не свистнули...

      просто даже когда болеешь за клуб - надо все таки признавать, что в обоих матчах между реалом и баварией были ошибки, но они были в обе стороны, притом не сказать, что против реала - это были ничего не решающие ошибки(пеналь, полчаса игры видаля во втором тайме, автогол вместо оффсайда), потому назвать это "тянули" язык не поворачивается... я просто в очередной раз для себя узнал - что Кашшаи - это чудак на букву М, а не судья уровня плей-офф ЛЧ

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      Рейтинг: +1130

      petr69 19 мая 2017, 19:24

      Ежели по справедливости, то пенальти не было и потому не должно было быть
      никакого доп. времени. Анчелоти нужно что то говорить руководству. болельщикам. Так что все нормально.Бавария сейчас слабее

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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 19 мая 2017, 18:41

      Всегда побеждает тот - кто этого заслужил!!!!

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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 19 мая 2017, 18:39

      Несправедливости никакой нет! Выходит в финал - кто больше этого хочет!!!!

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 19 мая 2017, 18:35

      Извини папа Карло,удача было стороне Реала,и опять же Реал больше атаковал.

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