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    Васильев пообещал сохранить чемпионский состав «Монако»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев после завоевания чемпионского звания своей командой заявил, что руководство клуба сделает все, чтобы сохранить победный состав на следующий сезон.

    «Этого события мы ждали долгих 17 лет. Гордимся этим успехом. Хорошая работа всегда приносит победы. Еще каких-то четыре года назад «Монако» играл во втором дивизионе. Сложно вообразить, что за такое короткое время команда может стать чемпионом Франции.

    Планы на будущее? Мы постараемся приложить максимум усилий для того, чтобы удержать игроков чемпионского состава», – приводит слова Васильева L`Equipe.

    «Монако» оформил чемпионское звание после победы в перенесенном матче 31-го тура Лиги 1 над «Сент-Этьеном», который закончился со счетом 2:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2017 06:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 12:46

      Вот бы наши бизнесмены также вкладывались в наш футбол . А так .. конечно королевство Монако , это никакая-нибудь Пермь , или Томск , или тьматаракань ..

      0
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    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 18 мая 2017, 11:23

      Опять...
      Что сказано в заголовке:
      "Васильев пообещал сохранить чемпионский состав «Монако»"
      Что сказал Васильев:
      "Мы постараемся приложить максимум усилий для того, чтобы удержать игроков чемпионского состава"
      Они постараются... усилий для того, чтобы...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Flydis 18 мая 2017, 08:20

      "Сложно вообразить, что за такое короткое время команда может стать чемпионом Франции."

      Да почему сложно ? успех Клаффа повторили что ли ? Влей столько же денег в любой другой французский клуб Лиги 2 и найми норм тренера. Будет то же самое.

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