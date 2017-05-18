"Васильев пообещал сохранить чемпионский состав «Монако»"

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев после завоевания чемпионского звания своей командой заявил, что руководство клуба сделает все, чтобы сохранить победный состав на следующий сезон.

«Этого события мы ждали долгих 17 лет. Гордимся этим успехом. Хорошая работа всегда приносит победы. Еще каких-то четыре года назад «Монако» играл во втором дивизионе. Сложно вообразить, что за такое короткое время команда может стать чемпионом Франции.

Планы на будущее? Мы постараемся приложить максимум усилий для того, чтобы удержать игроков чемпионского состава», – приводит слова Васильева L`Equipe.

«Монако» оформил чемпионское звание после победы в перенесенном матче 31-го тура Лиги 1 над «Сент-Этьеном», который закончился со счетом 2:0.