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Иммобиле: «Лацио» должен провести идеальный матч, чтобы иметь шансы на победу с «Ювентусом»

16 мая 2017, 07:45

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал о подготовке своей команды к финальному матчу Кубка Италии с «Ювентусом».

«Мы стараемся подойти к матчу за Кубок Италии как можно в лучшей форме. У нас есть еще два дня для этого. Команда предельно сконцентрирована на этом финале.

Нам будет противостоять серьезный соперник, который является финалистом Лиги чемпионов. Понимаем, что должны провести идеальный матч, чтобы иметь шансы на победу», – заявил футболист.

Финальный матч Кубка Италии «Ювентус» – «Лацио» состоится в среду, 17 мая, в 22:00.

Источник: Tuttomercatoweb
Италия. Кубок Лацио Ювентус Иммобиле Чиро
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