Лига Европы. «Аякс» уступил «Лиону», но пробился в финал

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Лион» на своем поле одержал волевую победу над «Аяксом» – 3:1. Дублем в составе хозяев отметился Александр Лаказетт.

Несмотря на успех, французский клуб уступил сопернику по сумме двух встреч (4:5). В финале турнира, который пройдет 24 мая в Стокгольме, клуб из Амстердама встретится с «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч

Лион (Франция) – Аякс (Голландия) – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Дольберг, 27; 1:1 – Лаказетт, 45 (с пенальти); 2:1 – Лаказетт, 45+1; 3:1 – Геззаль, 81.

Удаление: нет – Виргевер, 84.

Первый матч – 1:4

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