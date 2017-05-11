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Лига Европы. «Аякс» уступил «Лиону», но пробился в финал

11 мая 2017, 23:55
10

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Лион» на своем поле одержал волевую победу над «Аяксом» – 3:1. Дублем в составе хозяев отметился Александр Лаказетт.

Несмотря на успех, французский клуб уступил сопернику по сумме двух встреч (4:5). В финале турнира, который пройдет 24 мая в Стокгольме, клуб из Амстердама встретится с «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч

Лион (Франция) – Аякс (Голландия) – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Дольберг, 27; 1:1 – Лаказетт, 45 (с пенальти); 2:1 – Лаказетт, 45+1; 3:1 – Геззаль, 81.

Удаление: нет – Виргевер, 84.

Первый матч – 1:4

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Лион Аякс
Комментарии (10)
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ЖОРРО
1494536287
Голландская молодёжь в финале!Браво!!!
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qw3rty33
1494536520
молодцы голландцы!
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dzhanavar
1494537539
Давно "Аякс"а в финалах не видели... Когда говорим "Аякс",вспоминаем великого Круиффа... Мои поздравления...
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алекс88
1494538641
Вдесятером отскочили...ещё минут 10 могли и на доп время попасть
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VeniaminS
1494538822
Молодцы!!!
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ItalianFootball
1494572313
Удивительно Аякс преобразился после Ростова!
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Garrincha58
1494575380
кто нибудь знает почему до сих пор не учитываются результаты ставок на Лион-Аякс?
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dok66
1494579029
Молодцы парни . Еще бы МЮ также на 4-1 раздавить !
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