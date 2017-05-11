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    Лига Европы. «Аякс» уступил «Лиону», но пробился в финал

    В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Лион» на своем поле одержал волевую победу над «Аяксом» – 3:1. Дублем в составе хозяев отметился Александр Лаказетт.

    Несмотря на успех, французский клуб уступил сопернику по сумме двух встреч (4:5). В финале турнира, который пройдет 24 мая в Стокгольме, клуб из Амстердама встретится с «Манчестер Юнайтед».

    Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч

    Лион (Франция) – Аякс (Голландия) – 3:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Дольберг, 27; 1:1 – Лаказетт, 45 (с пенальти); 2:1 – Лаказетт, 45+1; 3:1 – Геззаль, 81.

    Удаление: нет – Виргевер, 84.

    Первый матч – 1:4

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2017 23:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 мая 2017, 11:50

      Молодцы парни . Еще бы МЮ также на 4-1 раздавить !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 > dok66 22 мая 2017, 19:01

      они так то продули 3:1 о каком "так же" речь идет???

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 мая 2017, 10:49

      кто нибудь знает почему до сих пор не учитываются результаты ставок на Лион-Аякс?

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара > Garrincha58 12 мая 2017, 11:44

      Самому интересно

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 мая 2017, 09:58

      Удивительно Аякс преобразился после Ростова!

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 12 мая 2017, 00:40

      Молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 12 мая 2017, 00:37

      Вдесятером отскочили...ещё минут 10 могли и на доп время попасть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 12 мая 2017, 00:18

      Давно "Аякс"а в финалах не видели... Когда говорим "Аякс",вспоминаем великого Круиффа... Мои поздравления...

      1
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 12 мая 2017, 00:02

      молодцы голландцы!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 мая 2017, 23:58

      Голландская молодёжь в финале!Браво!!!

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