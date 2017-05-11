Федун: «Спартак» стал чемпионом, потому что усиливался»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему его команда выиграла чемпионат России. Одной из причин стали слабые трансферы соперников команды.

«Где-то внутри понимал, что должны стать чемпионами – хотя бы потому, что «Спартак» усиливался, а соперники нет. Но все равно имелось множество привходящих моментов. Постоянный стресс привел к тому, что стало очень трудно. И когда все-таки взяли золото, настало большое облегчение», – сказал Федун.

Напомним, «Спартак» досрочно обеспечил себе титул чемпиона России. За второе место ведут борьбу ЦСКА и «Зенит».