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    Федун: «Спартак» стал чемпионом, потому что усиливался»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему его команда выиграла чемпионат России. Одной из причин стали слабые трансферы соперников команды.

    «Где-то внутри понимал, что должны стать чемпионами – хотя бы потому, что «Спартак» усиливался, а соперники нет. Но все равно имелось множество привходящих моментов. Постоянный стресс привел к тому, что стало очень трудно. И когда все-таки взяли золото, настало большое облегчение», – сказал Федун.

    Напомним, «Спартак» досрочно обеспечил себе титул чемпиона России. За второе место ведут борьбу ЦСКА и «Зенит».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2017 21:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +459

      77SAM 12 мая 2017, 08:58

      С облегчением ! Остальные ниже !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2389

      serglider 12 мая 2017, 05:34

      Угу, "Нольтрофееч", теперь стал "Одинразчемпионыч" прогресс за 16 лет, как говорится - на лицо))) Главное не увлекаться сильно шампанским и плясками в ритме самба, а то следующего трофея придется еще лет двадцать ждать.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      GROM_969 12 мая 2017, 00:55

      да да да...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 11 мая 2017, 23:33

      я думаю, что везение помогло((((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > сергей николаевич 12 мая 2017, 00:03

      было и такое :)

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 мая 2017, 23:06

      Посмотрим что покажет команда в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 11 мая 2017, 23:01

      Вот за что мне нравятся такие люди как Федун, что очень четко, без эмоциональных перехлестов описал всю ситуацию в РФПЛ. Спартак точечно и удачно усилился как раз когда другие соперники на противоходе расстались с лидерами своих команд, ну и плюс , как он сказал . детали. Итог -Спартак -Чемпион. Сложнее будет , наверное ,дальше.

      1
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      Рейтинг: +175

      Freux 11 мая 2017, 22:55

      Спасибо Федуну за Победу!!!

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