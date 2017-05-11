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Федун: «Спартак» стал чемпионом, потому что усиливался»

11 мая 2017, 21:50
8

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему его команда выиграла чемпионат России. Одной из причин стали слабые трансферы соперников команды.

«Где-то внутри понимал, что должны стать чемпионами – хотя бы потому, что «Спартак» усиливался, а соперники нет. Но все равно имелось множество привходящих моментов. Постоянный стресс привел к тому, что стало очень трудно. И когда все-таки взяли золото, настало большое облегчение», – сказал Федун.

Напомним, «Спартак» досрочно обеспечил себе титул чемпиона России. За второе место ведут борьбу ЦСКА и «Зенит».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (8)
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Freux
1494532524
Спасибо Федуну за Победу!!!
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raritet
1494532896
Вот за что мне нравятся такие люди как Федун, что очень четко, без эмоциональных перехлестов описал всю ситуацию в РФПЛ. Спартак точечно и удачно усилился как раз когда другие соперники на противоходе расстались с лидерами своих команд, ну и плюс , как он сказал . детали. Итог -Спартак -Чемпион. Сложнее будет , наверное ,дальше.
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Decorhome
1494533189
Посмотрим что покажет команда в ЛЧ
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сергей николаевич
1494534820
я думаю, что везение помогло((((
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GROM_969
1494539720
да да да...
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serglider
1494556498
Угу, "Нольтрофееч", теперь стал "Одинразчемпионыч" прогресс за 16 лет, как говорится - на лицо))) Главное не увлекаться сильно шампанским и плясками в ритме самба, а то следующего трофея придется еще лет двадцать ждать.
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77SAM
1494568697
С облегчением ! Остальные ниже !
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