Зидан: «Финал будет особенным для меня, потому что «Ювентус» до сих пор в моем сердце»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями после выхода в финал Лиги чемпионов. 3-го июня в Кардиффе мадридский клуб сыграет в решающем матче турнира против «Ювентуса». Француз выступал за «бьянконери» с 1996 по 2001 год, после чего перешел в королевский клуб за рекордные на тот момент 75 миллионов евро.

«Я тренирую команду, в которой полно прекрасных игроков, и все наши достижения – исключительно благодаря им. Мы счастливы снова выйти в финал.

В «Ювентусе» я стал настоящим мужчиной и более хорошим футболистом. Это великий клуб. Встреча с ними в финале будет особенной, потому что «Ювентус» до сих пор в моем сердце. Финал будет потрясающим, ведь обе команды прошли похожий путь и заслужили играть в главном матче турнира. Мы должны начинать подготовку к этому матчу, но в воскресенье нас ждет важная игра чемпионата (против «Севильи» в 37-м туре – прим. «Бомбардира»).

«Реал» – ни в коем случае не фаворит финала. «Ювентусу» очень сложно забить. В то же время защита – не единственная их сильная сторона. В атаке также хватает прекрасных игроков», – сказал Зидан.