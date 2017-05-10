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    «Реал» забил в 61-м матче подряд, повторив рекорд «Баварии» в сезоне-2013/14

    «Реал» уступает «Атлетико» в ответном матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов со счетом 2:1. На 42-й минуте забил полузащитник «сливочных» Иско.

    Таким образом, королевский клуб забил в 61-м матче подряд во всех турнирах. Предыдущей командой, которой покорилось это достижение, была «Бавария» в сезоне 2013/14. Последний раз «Реал» не забивал в апреле 2016-го года в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).

    Гол Иско также стал для мадридской команды 499-м в Лиге чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2017 23:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 11 мая 2017, 00:23

      Рекорд однако

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 мая 2017, 23:44

      Теперь на Сантьяго Бернабеу надо забить Севильи....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +112

      kamaz89 10 мая 2017, 23:19

      Будет 62 точно

      -2
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