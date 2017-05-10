«Реал» забил в 61-м матче подряд, повторив рекорд «Баварии» в сезоне-2013/14

«Реал» уступает «Атлетико» в ответном матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов со счетом 2:1. На 42-й минуте забил полузащитник «сливочных» Иско.

Таким образом, королевский клуб забил в 61-м матче подряд во всех турнирах. Предыдущей командой, которой покорилось это достижение, была «Бавария» в сезоне 2013/14. Последний раз «Реал» не забивал в апреле 2016-го года в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0).

Гол Иско также стал для мадридской команды 499-м в Лиге чемпионов.