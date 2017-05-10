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    Гризманн и Торрес – в атаке «Атлетико» на матч против «Реала»

    Известны стартовые составы «Атлетико» и «Реала» на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Атлетико: Облак, Хименес, Савич, Годин, Луис, Коке, Габи, Сауль, Карраско, Торрес, Гризманн.

    Реал: Навас, Данило, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Иско, Бензема, Роналду.

    Последняя еврокубковая встреча на «Висенте Кальдерон» начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2017 21:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +41

      а013аа 10 мая 2017, 21:22

      Торрес? Он хоть по мячу попадает?

      -1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome > а013аа 11 мая 2017, 12:15

      Ебень смотри статистику. Сучара

      0
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      Рейтинг: +41

      а013аа > Decorhome 11 мая 2017, 21:31

      Сам смотри чмо тупое 38 игр 7 голов, кто еще ебень, как еще блять в основе бегает

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