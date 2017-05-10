Гризманн и Торрес – в атаке «Атлетико» на матч против «Реала»

Известны стартовые составы «Атлетико» и «Реала» на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

Атлетико: Облак, Хименес, Савич, Годин, Луис, Коке, Габи, Сауль, Карраско, Торрес, Гризманн.

Реал: Навас, Данило, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Иско, Бензема, Роналду.

Последняя еврокубковая встреча на «Висенте Кальдерон» начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры.

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