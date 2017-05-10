«Реалу» не хватает двух голов, чтобы стать первой командой, забившей 500 мячей в Лиге чемпионов

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 3:0. Суммарное количество мячей, забитых мадридским клубом за время участия в турнире, составило 498. Таким образом, подопечным Зинедина Зидана надо забить еще два мяча, чтобы стать первой командой Лиги чемпионов с показателем 500.

Сегодня «сливочные» в рамках ответной встречи сыграют на «Висенте Кальдерон». Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

Топ-5 результативных команд в истории ЛЧ:

1. «Реал» – 498

2. «Барселона» – 459

3. «Бавария» – 415

4. «Манчестер Юнайтед» – 350

5. «Арсенал» – 281