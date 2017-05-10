Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реалу» не хватает двух голов, чтобы стать первой командой, забившей 500 мячей в Лиге чемпионов

    В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 3:0. Суммарное количество мячей, забитых мадридским клубом за время участия в турнире, составило 498. Таким образом, подопечным Зинедина Зидана надо забить еще два мяча, чтобы стать первой командой Лиги чемпионов с показателем 500.

    Сегодня «сливочные» в рамках ответной встречи сыграют на «Висенте Кальдерон». Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

    Топ-5 результативных команд в истории ЛЧ:

    1. «Реал» – 498

    2. «Барселона» – 459

    3. «Бавария» – 415

    4. «Манчестер Юнайтед» – 350

    5. «Арсенал» – 281

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2017 19:17
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 11 мая 2017, 10:15

      Ювентус лишь на 6-ом... Ну статистика для того и статистика. В каждом отдельном матче роли особой не играет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Russland8787 11 мая 2017, 00:06

      Роналду...36 минута 1-го тайма финального матча,удар и 500-ый гол Реала будет оформлен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 мая 2017, 23:40

      Забьют ли 500й гол в финале Буффону...вот это интрига!!!!))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      kamaz89 10 мая 2017, 21:02

      Они первыми будут в любом случае, их догнать смогут если только у 600 голов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 мая 2017, 19:45

      За две игры поди справится,
      Разве кто ещё сомневается?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 10 мая 2017, 19:41

      И как назло в воротах Буффон)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Decorhome 10 мая 2017, 20:09

      Пока еще Облак не слез

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 мая 2017, 19:36

      Думаю что в этом году в Лиге Чемпионов успеете забить 500 юбилейный,пусть это будет Роналду-заслужил он!!!!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Mahone 10 мая 2017, 19:47

      Он наверное заслужил, но мне он не нравится.
      ... Вспомнил Дзюбу, да Роналду красавица!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone > subbotaspartak 10 мая 2017, 19:52

      Мне тоже,но пусть забьет

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11