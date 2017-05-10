Алвес настроен на победу в Лиге чемпионов

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес не скрывает, что его команда настроена на победу в Лиге чемпионов. Соперником итальянцев по финалу будет победитель пары «Реал» – «Атлетико».

«Это особенный момент для всех нас, в том числе и для клуба. Сейчас мы понимаем, что нам нужно побеждать в Лиге чемпионов, иначе все наши усилия будут потрачены впустую», – сказал Алвес.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Монако» закончился со счетом 2:1. В первой встрече также были сильнее итальянцы – 2:0.