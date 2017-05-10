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    Алвес настроен на победу в Лиге чемпионов

    Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес не скрывает, что его команда настроена на победу в Лиге чемпионов. Соперником итальянцев по финалу будет победитель пары «Реал» – «Атлетико».

    «Это особенный момент для всех нас, в том числе и для клуба. Сейчас мы понимаем, что нам нужно побеждать в Лиге чемпионов, иначе все наши усилия будут потрачены впустую», – сказал Алвес.

    Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Монако» закончился со счетом 2:1. В первой встрече также были сильнее итальянцы – 2:0.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    10.05.2017 06:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 мая 2017, 18:42

      Юве - Победы !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 10 мая 2017, 12:06

      Удачи,пусть победит сильнейший!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      lim0n7 10 мая 2017, 08:14

      Он у Роналду разрешения спросил??!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве > lim0n7 10 мая 2017, 09:04

      Такие мастера защиты как Буффон Кьел и Бонучи разрешения не спрашивают!!!)...

      1
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