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    Роналду забил в плей-офф Лиги чемпионов больше, чем в матчах групповой стадии

    «Реал» крупно обыграл «Атлетико» в полуфинальной встрече Лиги чемпионов. Нападающий Криштиану Роналду отметился хет-триком. Португалец довел количество голов на стадии плей-офф турнира до 53-х. В играх группового раунда на счету форварда 52 мяча.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что 31-летний Роналду обогнал «Атлетико» по количеству голов в Лиге чемпионов.

    В нынешнем сезоне действующий обладатель «Золотого мяча» забил 35 голов и отдал 12 голевых передач в 42-х играх всех турниров.

    Источник: Opta

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    02.05.2017 23:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +617

      nelez 3 мая 2017, 08:38

      10 голов в ЛЧ , и все с игры.У Месси 11 , 2 из них с пенальти.

      У Рональду еще 2 матча в запасе , надеемся забет еще минимум 2.
      Обогнал «Атлетико» по количеству голов в Лиге чемпионов. Вот это статистика.

      0
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 3 мая 2017, 01:11

      пижон долбанный

      -1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 3 мая 2017, 00:03

      ещё голл другой и будет лучшим бомбардиром и в этом сезоне ЛЧ!!! гномик в труху развалится, т.к. только в группе может всяким селтикам-загребам забивать, а в плэйофф за частую тухлятина!))

      1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 2 мая 2017, 23:59

      Лучший футболист всех времён!!! Красава!!!!

      2
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 2 мая 2017, 23:58

      35 голов!!! Профессионалы, бл*ть!

      0
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