Роналду забил в плей-офф Лиги чемпионов больше, чем в матчах групповой стадии

10 голов в ЛЧ , и все с игры.У Месси 11 , 2 из них с пенальти.
У Рональду еще 2 матча в запасе , надеемся забет еще минимум 2.
Обогнал «Атлетико» по количеству голов в Лиге чемпионов. Вот это статистика.
«Реал» крупно обыграл «Атлетико» в полуфинальной встрече Лиги чемпионов. Нападающий Криштиану Роналду отметился хет-триком. Португалец довел количество голов на стадии плей-офф турнира до 53-х. В играх группового раунда на счету форварда 52 мяча.
Ранее «Бомбардир» писал о том, что 31-летний Роналду обогнал «Атлетико» по количеству голов в Лиге чемпионов.
В нынешнем сезоне действующий обладатель «Золотого мяча» забил 35 голов и отдал 12 голевых передач в 42-х играх всех турниров.