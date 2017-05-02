Роналду забил в плей-офф Лиги чемпионов больше, чем в матчах групповой стадии

«Реал» крупно обыграл «Атлетико» в полуфинальной встрече Лиги чемпионов. Нападающий Криштиану Роналду отметился хет-триком. Португалец довел количество голов на стадии плей-офф турнира до 53-х. В играх группового раунда на счету форварда 52 мяча.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что 31-летний Роналду обогнал «Атлетико» по количеству голов в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне действующий обладатель «Золотого мяча» забил 35 голов и отдал 12 голевых передач в 42-х играх всех турниров.