Роналду, Бензема и Иско – в атаке «Реала» на полуфинал Лиги чемпионов против «Атлетико»

Известны стартовые составы «Реала» и «Атлетико» на матч первой стадии полуфинала Лиги чемпионов.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Роналду, Бензема, Иско.

«Атлетико»: Облак, Лукас, Савич, Годин, Луис, Коке, Габи, Сауль, Феррейра-Карраско, Гризманн, Гамейро.

Встреча на «Сантьяго Бернабеу» начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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