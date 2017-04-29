Игбун: «Уфа» очень голодна до побед»

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун поделился радостью от возвращения в строй после повреждения, а также высказал сожаление по поводу того, что уфимцам не удалось поразить ворота «Ростова» (0:1) в гостевом матче 25-го тура РФПЛ.

Напомним, во встрече с желто-синими нигериец заменил в первом тайме заменил Кеинде Фатая, получившего травму.

«Я чувствую себя нормально, нет боли. Я рад вернуться на поле после травмы. Нога не болит. Шесть недель набирал форму. Рад, что снова играю.

К сожалению, мы не смогли забить «Ростову». Моменты были. Мы очень голодны до побед.

Да, Фатай получил травму. Очень грустно наблюдать за товарищем, который не выходит на поле. Надеюсь, с ним все будет хорошо, и мы скоро его увидим в игре», – сказал Игбун.

После 25-ти туров «Уфа» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 33 очка.