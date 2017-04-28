Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Комментатор Казаков стал послом Саранска на ЧМ-2018

28 апреля 2017, 17:40

Российский комментатор Илья Казаков стал послом Саранска как города-организатора чемпионата мира-2018.

Напомним, ранее послами столицы Мордовии стали четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, радиоведущая Татьяна Гордеева, заслуженный артист Республики Мордовия Станислав Дужников, народный артист России Игорь Бутман и нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко.

«Он знает о футболе все и даже больше. Более двадцати лет продолжается успешная карьера Ильи Казакова как спортивного журналиста. За его плечами пять чемпионатов мира по футболу, четыре чемпионата Европы, работа на ведущих спортивных телеканалах страны. С 2005 по 2015 год он работал пресс-атташе сборной России по футболу. Илья – автор книг «Настоящая сборная» и «Foot'Больные люди».

В прошлом году, впервые за много лет, Илья Казаков вернулся в Саранск, чтобы стать автором и ведущим первого выпуска передачи «Образцовая провинция» о подготовке города-организатора Саранска к чемпионату, которая стала нашей визитной карточкой на международных мероприятиях», – приводит слова главы оргкомитета по подготовке Саранска к ЧМ-2018 Алексея Плешачкова welcome2018.com.

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
4
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
18
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
13
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
19
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Все новости
Все новости
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
3
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
16:16
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
3
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
7
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
19
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
9
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
2
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
11
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
10
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
3
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+