Комментатор Казаков стал послом Саранска на ЧМ-2018

Российский комментатор Илья Казаков стал послом Саранска как города-организатора чемпионата мира-2018.

Напомним, ранее послами столицы Мордовии стали четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, радиоведущая Татьяна Гордеева, заслуженный артист Республики Мордовия Станислав Дужников, народный артист России Игорь Бутман и нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко.

«Он знает о футболе все и даже больше. Более двадцати лет продолжается успешная карьера Ильи Казакова как спортивного журналиста. За его плечами пять чемпионатов мира по футболу, четыре чемпионата Европы, работа на ведущих спортивных телеканалах страны. С 2005 по 2015 год он работал пресс-атташе сборной России по футболу. Илья – автор книг «Настоящая сборная» и «Foot'Больные люди».

В прошлом году, впервые за много лет, Илья Казаков вернулся в Саранск, чтобы стать автором и ведущим первого выпуска передачи «Образцовая провинция» о подготовке города-организатора Саранска к чемпионату, которая стала нашей визитной карточкой на международных мероприятиях», – приводит слова главы оргкомитета по подготовке Саранска к ЧМ-2018 Алексея Плешачкова welcome2018.com.