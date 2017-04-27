Иско считает, что переживает лучший период в своей карьере

Полузащитник «Реала» Иско после уверенной победы над «Депортиво» (6:2) в матче 34-го тура чемпионата Испании подчеркнул, что находится в хорошей форме. Отметим, что в этой встрече хавбек отметился голом и результативной передачей.

«Сегодня все провели отличную игру, о чем говорит и счет на табло. Мы добились хорошего результата, хотя в составе было много изменений. Все это говорит о том, что у нас одна из сильнейших команд в мире.

Думаю, что переживаю лучший период в своей карьере. Очень доволен тем, как складываются дела в последнее время», – сказал испанец.

В нынешнем розыгрыше Примеры Иско забил десять голов и сделал четыре результативные передачи в 27 матчах.