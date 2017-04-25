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    Бэйл пропустит три недели из-за травмы и не поможет «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов с «Атлетико»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не сможет помочь сливочным в обоих полуфинальных встречах Лиги чемпионов с «Атлетико» (2 и 9 мая) по причине травмы, полученной в матче 33-го тура Примеры с «Барселоной». Валлиец выбыл на три недели.

    Также, помимо поединков с «матрасниками», 27-летний футболист пропустит четыре игры национального первенства: с «Депортиво», «Валенсией», «Гранадой» и «Севильей».

    В нынешнем сезоне Бэйл провел 26 матчей, забив девять голов и сделав пять результативных передач.

    Источник: Marca

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    25.04.2017 16:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 2 мая 2017, 15:42

      Думаю при наличии ТАКОГО Иско и Асенсио потерю никто не почувствует.

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 26 апреля 2017, 14:19

      Он какой то хрустальный...Травма на травме....

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 25 апреля 2017, 19:50

      А хоть на три мясца. Сколько мы от него ждали , толку от него.

      1
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 25 апреля 2017, 17:45

      Эти футболисты вообще играют в футбол? Я конечно понимаю сейчас век новых технологий и из футболистов тоже выжимают максимум, т.к. они сейчас огромных денег стоят, но я думаю при 50% повреждений которые выявляют у футболистов они спокойно могли бы играть.

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 25 апреля 2017, 16:58

      дорогой хрусталь! он и в тотенхеме таким же был но более дешевый ))

      3
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      Рейтинг: +581

      Чеба 25 апреля 2017, 16:34

      Там хватает игроков - это не Урал)))

      0
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 25 апреля 2017, 16:20

      Совсем стеклянный стал

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