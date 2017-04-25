Бэйл пропустит три недели из-за травмы и не поможет «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов с «Атлетико»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не сможет помочь сливочным в обоих полуфинальных встречах Лиги чемпионов с «Атлетико» (2 и 9 мая) по причине травмы, полученной в матче 33-го тура Примеры с «Барселоной». Валлиец выбыл на три недели.

Также, помимо поединков с «матрасниками», 27-летний футболист пропустит четыре игры национального первенства: с «Депортиво», «Валенсией», «Гранадой» и «Севильей».

В нынешнем сезоне Бэйл провел 26 матчей, забив девять голов и сделав пять результативных передач.