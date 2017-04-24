Мирабелли: «Доннарумма хочет продолжать помогать «Милану»

Новый спортивный директор «Милана» Массимо Мирабелли рассказал о результате переговоров, проведенных с представителями голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Он утверждает, что Доннарумма останется в «Милане».

«На прошлой неделе мы встретились с представителями Доннаруммы. Джиджи сказал, что хочет остаться в «Милане». Он счастлив здесь и хочет продолжать помогать клубу. Сейчас мы пытаемся достичь соглашения с его агентами», – рассказал Мирабелли.

В нынешнем сезоне Доннарумма провел в Серии А 33 матча, 11 из них отыграв на ноль.