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    Мирабелли: «Доннарумма хочет продолжать помогать «Милану»

    Новый спортивный директор «Милана» Массимо Мирабелли рассказал о результате переговоров, проведенных с представителями голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Он утверждает, что Доннарумма останется в «Милане».

    «На прошлой неделе мы встретились с представителями Доннаруммы. Джиджи сказал, что хочет остаться в «Милане». Он счастлив здесь и хочет продолжать помогать клубу. Сейчас мы пытаемся достичь соглашения с его агентами», – рассказал Мирабелли.

    В нынешнем сезоне Доннарумма провел в Серии А 33 матча, 11 из них отыграв на ноль.

    Источник: talkSPORT

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    24.04.2017 13:56
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