Аллегри опасается быстрых игроков «Монако»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил силу соперника по полуфинальному противостоянию Лиги чемпионов «Монако». Он отметил быстрых игроков группы атаки французского клуба, которые могут доставить неприятности любому сопернику.

«Думаю, что «Монако» по силам завоевать все трофеи. Это очень крепкая команда, у который есть скоростные игроки группы атаки. В открытой игре они могут сокрушить любого соперника.

Нам нужно будет действовать предельно внимательно, особенно в первой встрече. Я бы отметил, что они очень много забивают. «Ювентусу» придется несладко», – считает Аллегри.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Монако» – «Ювентус» состоится в среду, 3 мая, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет во вторник, 9 мая.