Орлов заявил, что Павлюченко подвел «Урал» своим удалением

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Урала» Роман Павлюченко подвел свою команду в матче 24-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2). Напомним, что форвард после удаления Эрика Бикфалви в агрессивной манере выразил недовольство действиями арбитра, за что получил красную карточку.
– Павлюченко разочаровал или его можно понять?
– Ему 35 лет, он опытнейший игрок. Он же подвел команду, получается, не думал о последствиях. Да, Роман расстроился. Но сколько таких эпизодов бывает в Лиге чемпионов. Но все равно игроки должны держать себя в руках.
– А у вас не сложилось ощущения, что Еськов почувствовал: «Урал» владеет преимуществом и может испортить праздник Питеру?
– Нет, я не склонен так рассуждать. Еськов до этого эпизода хорошо судил. У него хорошая манера. А что потом произошло… Надо разбираться. Однако Павлюченко все равно нужно держать себя в руках. Да и другим футболистам. У Дзюбы же и у Емельянова почти драка завязалась… Это не красит футбол!
По игре Урала скажу одно играли они очень грубо.
Первое удаление игрок сам виноват имея горчишник и лезет в грубый фол....
Второе удаление это вообще не обсуждается Рома сам виноват нельзя грубить судье так как это плачевно, и он не первый год играет и знает что за это будет, и его бывшие заслуги не помогут.
Третье удаление это провокация со стороны Артема , но это в каждом матче есть такие провокаторы тем более у другого есть горчишник и он отвечает на провокацию .
Суть одна удаления были все по делу , урал играл грубо постоянно на грани фола , за что и поплатился. Больно эмоционально и взведенные подошли к игре. Нужно играть спокойнее и могли бы наказать Зенит .
Ни кого не хотел обидеть , я выразил сугубо свое мнение , всем удачи !!!