Орлов заявил, что Павлюченко подвел «Урал» своим удалением

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Урала» Роман Павлюченко подвел свою команду в матче 24-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2). Напомним, что форвард после удаления Эрика Бикфалви в агрессивной манере выразил недовольство действиями арбитра, за что получил красную карточку.

– Павлюченко разочаровал или его можно понять?

– Ему 35 лет, он опытнейший игрок. Он же подвел команду, получается, не думал о последствиях. Да, Роман расстроился. Но сколько таких эпизодов бывает в Лиге чемпионов. Но все равно игроки должны держать себя в руках.

– А у вас не сложилось ощущения, что Еськов почувствовал: «Урал» владеет преимуществом и может испортить праздник Питеру?

– Нет, я не склонен так рассуждать. Еськов до этого эпизода хорошо судил. У него хорошая манера. А что потом произошло… Надо разбираться. Однако Павлюченко все равно нужно держать себя в руках. Да и другим футболистам. У Дзюбы же и у Емельянова почти драка завязалась… Это не красит футбол!