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    Орлов заявил, что Павлюченко подвел «Урал» своим удалением

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Урала» Роман Павлюченко подвел свою команду в матче 24-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2). Напомним, что форвард после удаления Эрика Бикфалви в агрессивной манере выразил недовольство действиями арбитра, за что получил красную карточку.

    – Павлюченко разочаровал или его можно понять?

    – Ему 35 лет, он опытнейший игрок. Он же подвел команду, получается, не думал о последствиях. Да, Роман расстроился. Но сколько таких эпизодов бывает в Лиге чемпионов. Но все равно игроки должны держать себя в руках.

    – А у вас не сложилось ощущения, что Еськов почувствовал: «Урал» владеет преимуществом и может испортить праздник Питеру?

    – Нет, я не склонен так рассуждать. Еськов до этого эпизода хорошо судил. У него хорошая манера. А что потом произошло… Надо разбираться. Однако Павлюченко все равно нужно держать себя в руках. Да и другим футболистам. У Дзюбы же и у Емельянова почти драка завязалась… Это не красит футбол!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2017 13:40
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +160

      виктоша 24 апреля 2017, 09:30

      Просто человеку уже пора на пенсию. Он не контролирует, что говорит, а говорит что попало. К тому же не скрывает своих клубных пристрастий, а это нечестно.

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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 24 апреля 2017, 06:55

      Если разобраться по самой игре , хоть сам болею за Зенит то у них игра была не суразная.

      По игре Урала скажу одно играли они очень грубо.

      Первое удаление игрок сам виноват имея горчишник и лезет в грубый фол....

      Второе удаление это вообще не обсуждается Рома сам виноват нельзя грубить судье так как это плачевно, и он не первый год играет и знает что за это будет, и его бывшие заслуги не помогут.

      Третье удаление это провокация со стороны Артема , но это в каждом матче есть такие провокаторы тем более у другого есть горчишник и он отвечает на провокацию .

      Суть одна удаления были все по делу , урал играл грубо постоянно на грани фола , за что и поплатился. Больно эмоционально и взведенные подошли к игре. Нужно играть спокойнее и могли бы наказать Зенит .



      Ни кого не хотел обидеть , я выразил сугубо свое мнение , всем удачи !!!

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 23 апреля 2017, 16:42

      прекрасный бы из Орлова получился ведущий прогноза погоды, всё как он любит, правдивая инфа проскакивает рандомно и очень редко

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 23 апреля 2017, 16:00

      Орлову тоже нужно держать себя в руках!!!

      в репортаже он ТЕЛЕКОММЕНТАТОР, а не болела Зенита!!! не чего впрягаться в каждый эпизод с точки зрения Зенита!!!

      комментатор должен быть БЕСПРИСТРАСТНЫМ!!!!!

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      Рейтинг: +11234

      alp > belarus-gomel 23 апреля 2017, 16:48

      то есть, в матче Ростов-спартак тебя два топящих за спам комментатора в открытую, вполне себе устраивают? )))

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel > alp 23 апреля 2017, 16:49

      нет!!! но в данном случае речь идёт КОНКРЕТНО об Орлове!!!!!

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      Рейтинг: +11234

      alp > belarus-gomel 23 апреля 2017, 16:52

      согласен. но генка хотя бы старается быть объективным. а эти двое вчера совершенно бессовестно комментировали - типа "опасный штрафной! нам надо собраться!"

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 апреля 2017, 14:39

      причём, "чуть ли не драку" провоцировал дзюба

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel > Chesn0k 23 апреля 2017, 16:02

      Дзюба НАЧАЛ драку!!!! и должен был быть удален еще до ответа игрока Урала!!

      судьи этот момент проморгали!! вместо Дзюбы удалился третий в составе Урала!!!


      ДАЖЕ В ХОККЕЕ такого не бывает!!!!!

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel > vvv246 23 апреля 2017, 16:05

      в это время Зенит гол забил с нарушением... а Дзюба толкнул-ударил локтем ураловца...

      судьи проморгали..

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      Рейтинг: +11234

      alp > belarus-gomel 23 апреля 2017, 17:00

      дзюба отмахнулся от уральца. за отмашку дают желтую. дзюба ее получил. какие проблемы?

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      Рейтинг: +11234

      alp > belarus-gomel 23 апреля 2017, 17:01

      гол забили не в этот момент. ты путаешь

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      Рейтинг: +5179

      Каратель > Chesn0k 24 апреля 2017, 05:07

      всё просто, дзюба просто пидор по жизни,сообразил что восьмерым то забить легче,вот из него гниль и полезла

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      Рейтинг: +2439

      docndoc 23 апреля 2017, 14:31

      При таком судействе даже если бы дзюба начал бегать по полю с кинжалом и снимать скальпы с соперников, ничего бы не произошло. Мужское единоборство и делов то..

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 апреля 2017, 14:26

      Урал бы сделал вас в первом матче на Крестовском-если бы не судья.А Павлюченко молодец,справедливая ярость на безбожника Еськова.

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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > Marqello 23 апреля 2017, 14:46

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      ты шлюха еппнаная думаешь что можешь без наказана на всех пиз ..ть вот за твои слова я бы тебе уже еба..ло сломал ..

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      спартач 23рус > Marqello 23 апреля 2017, 14:47

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      ебаште на хер вместе со своим миллером уебаны

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      спартач 23рус 23 апреля 2017, 14:20

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      такой футбол нам не нужен играйте сами там в свой лененградской области

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      спартач 23рус > Marqello 23 апреля 2017, 14:24

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      я сам решу что мне покупать еще я не слушал упыря

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      спартач 23рус > Marqello 23 апреля 2017, 14:27

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      ваганыч что ли

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      спартач 23рус > ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 23 апреля 2017, 14:29

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      я с краснодара

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      спартач 23рус > Marqello 23 апреля 2017, 14:38

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      я болею за свой любимый клуб а сосешь ты бля..дина епанная .я твой рот епал

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 23 апреля 2017, 14:15

      вся страна так считает, а орлов не склонен так рассуждать(старческий моразм)

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      спартач 23рус > Marqello 23 апреля 2017, 14:22

      вся страна это не только питер открою тебе глаза

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      спартач 23рус > Marqello 23 апреля 2017, 14:24

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      заглохни

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > Marqello 23 апреля 2017, 16:21

      адекватные питерцы прекрасно видели и думают, что судье в цирке выступать

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