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Орлов заявил, что Павлюченко подвел «Урал» своим удалением

23 апреля 2017, 13:40
27

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Урала» Роман Павлюченко подвел свою команду в матче 24-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2). Напомним, что форвард после удаления Эрика Бикфалви в агрессивной манере выразил недовольство действиями арбитра, за что получил красную карточку.

– Павлюченко разочаровал или его можно понять?

– Ему 35 лет, он опытнейший игрок. Он же подвел команду, получается, не думал о последствиях. Да, Роман расстроился. Но сколько таких эпизодов бывает в Лиге чемпионов. Но все равно игроки должны держать себя в руках.

– А у вас не сложилось ощущения, что Еськов почувствовал: «Урал» владеет преимуществом и может испортить праздник Питеру?

– Нет, я не склонен так рассуждать. Еськов до этого эпизода хорошо судил. У него хорошая манера. А что потом произошло… Надо разбираться. Однако Павлюченко все равно нужно держать себя в руках. Да и другим футболистам. У Дзюбы же и у Емельянова почти драка завязалась… Это не красит футбол!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Павлюченко Роман Орлов Геннадий
Комментарии (27)
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MURAD F. A.
1492946110
вся страна так считает, а орлов не склонен так рассуждать(старческий моразм)
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спартач 23рус
1492946456
такой футбол нам не нужен играйте сами там в свой лененградской области
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Диктор
1492946818
Урал бы сделал вас в первом матче на Крестовском-если бы не судья.А Павлюченко молодец,справедливая ярость на безбожника Еськова.
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docndoc
1492947081
При таком судействе даже если бы дзюба начал бегать по полю с кинжалом и снимать скальпы с соперников, ничего бы не произошло. Мужское единоборство и делов то..
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Chesn0k
1492947558
причём, "чуть ли не драку" провоцировал дзюба
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belarus-gomel
1492952440
Орлову тоже нужно держать себя в руках!!! в репортаже он ТЕЛЕКОММЕНТАТОР, а не болела Зенита!!! не чего впрягаться в каждый эпизод с точки зрения Зенита!!! комментатор должен быть БЕСПРИСТРАСТНЫМ!!!!!
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Masteralex
1492954943
прекрасный бы из Орлова получился ведущий прогноза погоды, всё как он любит, правдивая инфа проскакивает рандомно и очень редко
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63_Camapa_63
1493006105
Если разобраться по самой игре , хоть сам болею за Зенит то у них игра была не суразная.
По игре Урала скажу одно играли они очень грубо.
Первое удаление игрок сам виноват имея горчишник и лезет в грубый фол....
Второе удаление это вообще не обсуждается Рома сам виноват нельзя грубить судье так как это плачевно, и он не первый год играет и знает что за это будет, и его бывшие заслуги не помогут.
Третье удаление это провокация со стороны Артема , но это в каждом матче есть такие провокаторы тем более у другого есть горчишник и он отвечает на провокацию .
Суть одна удаления были все по делу , урал играл грубо постоянно на грани фола , за что и поплатился. Больно эмоционально и взведенные подошли к игре. Нужно играть спокойнее и могли бы наказать Зенит .

Ни кого не хотел обидеть , я выразил сугубо свое мнение , всем удачи !!!
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виктоша
1493015423
Просто человеку уже пора на пенсию. Он не контролирует, что говорит, а говорит что попало. К тому же не скрывает своих клубных пристрастий, а это нечестно.
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