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Примера. «Реал» дома примет «Барселону»

23 апреля 2017, 21:10
15

Сегодня пройдет центральный матч 33-го тура Примеры, в котором «Реал» на своем поле примет «Барселону». Мадридский клуб в текущем сезоне еще не проигрывал дома в рамках национального первенства. Каталонцы отстают от «галактикос» в турнирной таблице на три очка, при этом сыграв на один матч больше.

«Бомбардир» предоставляет возможность купить трансляцию встречи. Текстовая трансляция игры начнется в 21:45 по московскому времени.

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Барселона
Комментарии (15)
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Томь вперёд
1492923636
И пусть победит сильнейший!
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Max Urbanov
1492923977
Вперед РЕАЛ!
Ответить
Александр ЗА
1492925417
Барса вперёд
Ответить
Mahone
1492928142
Ждем увлекательной и красивой игры от лидеров команд!!!!!!!!!!!!
Ответить
Mahone
1492928153
Барса вперед!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
subbotaspartak
1492931056
Да ну на фиг, сегодня Томь принимает Оребург! Давай славяне, на штурм!. Роналды и Месси отдыхают, Когда наши играют...
Ответить
VikNMar
1492931704
" Реал " добьёт " Барселону " .......
Ответить
lokomotyv
1492937344
реал вперед
Ответить
dzhanavar
1492938878
Удачи,Зидан...
Ответить
nelez
1492945947
Удачи и успехов РЕАЛУ
Ответить
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