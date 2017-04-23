Примера. «Реал» дома примет «Барселону»

Сегодня пройдет центральный матч 33-го тура Примеры, в котором «Реал» на своем поле примет «Барселону». Мадридский клуб в текущем сезоне еще не проигрывал дома в рамках национального первенства. Каталонцы отстают от «галактикос» в турнирной таблице на три очка, при этом сыграв на один матч больше.

«Бомбардир» предоставляет возможность купить трансляцию встречи. Текстовая трансляция игры начнется в 21:45 по московскому времени.

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