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    Примера. «Реал» дома примет «Барселону»

    Сегодня пройдет центральный матч 33-го тура Примеры, в котором «Реал» на своем поле примет «Барселону». Мадридский клуб в текущем сезоне еще не проигрывал дома в рамках национального первенства. Каталонцы отстают от «галактикос» в турнирной таблице на три очка, при этом сыграв на один матч больше.

    «Бомбардир» предоставляет возможность купить трансляцию встречи. Текстовая трансляция игры начнется в 21:45 по московскому времени.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2017 21:10
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 апреля 2017, 22:53

      http://only-tv.org/setanta-sports.html ссылка на онлайн

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 23 апреля 2017, 21:34

      Если барса проиграет с разницой 1 мячь это уже успех для барселоны

      -1
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 23 апреля 2017, 21:17

      жалко по телеку показывать не будут, у этой чебурдосины свои планы(((, у нее лучше гавно какое нить крутить, чем такой матч показывать будут....

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 23 апреля 2017, 21:14

      болею за барсу, но поставил на реал! не та барселона сейчас чтобы диктовать условие реалу на сантьягу, тем более без неймара, будет совсем стоячий футбол от барсы!

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 23 апреля 2017, 14:12

      Удачи и успехов РЕАЛУ

      1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 23 апреля 2017, 12:14

      Удачи,Зидан...

      0
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      Рейтинг: +86

      lokomotyv 23 апреля 2017, 11:49

      реал вперед

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 23 апреля 2017, 10:15

      " Реал " добьёт " Барселону " .......

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 апреля 2017, 10:04

      Да ну на фиг, сегодня Томь принимает Оребург!
      Давай славяне, на штурм!.
      Роналды и Месси отдыхают,
      Когда наши играют...

      2
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 23 апреля 2017, 09:47

      Барселона самый нестабильный клуб конца этого сезона.

      -1
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