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  • Габриэль Жезус, восстановившийся от перелома плюсневой кости, готов сыграть с «Арсеналом» в Кубке Англии

Габриэль Жезус, восстановившийся от перелома плюсневой кости, готов сыграть с «Арсеналом» в Кубке Англии

22 апреля 2017, 00:24

Форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус восстановился от травмы, полученной в середине февраля – тогда он сломал плюсневую кость. На этой неделе бразилец провел несколько тренировок в общей группе.

Таким образом, Жезус отправится вместе с командой в Лондон для участия в полуфинальном матче Кубка Англии против «Арсенала». Игра состоится в воскресенье, 23 апреля. Она начнется в 17:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Жезус провел за «Манчестер Сити» в АПЛ три матча, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Источник: ФК «Манчестер Сити»
Англия. Кубок Англия Манчестер Сити Арсенал Жезус Габриэль
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