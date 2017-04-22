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    Габриэль Жезус, восстановившийся от перелома плюсневой кости, готов сыграть с «Арсеналом» в Кубке Англии

    Форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус восстановился от травмы, полученной в середине февраля – тогда он сломал плюсневую кость. На этой неделе бразилец провел несколько тренировок в общей группе.

    Таким образом, Жезус отправится вместе с командой в Лондон для участия в полуфинальном матче Кубка Англии против «Арсенала». Игра состоится в воскресенье, 23 апреля. Она начнется в 17:00 по московскому времени.

    В нынешнем сезоне Жезус провел за «Манчестер Сити» в АПЛ три матча, в которых отметился тремя забитыми мячами.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    22.04.2017 00:24
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