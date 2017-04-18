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    Радимов: «Цель «Зенита-2» – не вылететь из ФНЛ»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после поражения от «СКА-Хабаровска» (0:1) в матче 32-го тура Футбольной национальной лиги рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

    Напомним, что на данный момент петербуржцев от зоны вылета в турнирной таблице ФНЛ отделяют два очка.

    – Вы считаете справедливым итог встречи?

    – Наверное, раз Хабаровск выиграл, значит, они заслужили. Мы проиграли, и это факт, который нужно констатировать.

    – Какие цели стоят перед командой?

    – Прежде всего, не вылететь и остаться в ФНЛ.

    – Как вы настраивали команду на второй тайм?

    – Мы придерживались изначального плана на матч. Я думаю, что мы и в равных составах достаточно хорошо смотрелись и контролировали игру. После удаления было понятно, что Хабаровск отойдет всей командой в оборону и будет играть на контратаках. Хозяева хорошо оборонялись, но у нас были моменты, которые мы, к сожалению, не реализовали. Наверное, нам не хватило агрессии впереди, а в конце матче нас в очередной раз подвела безалаберность. Не удается переломить психологию некоторых наших футболистов, которым, чтобы играть в основной команде «Зенита», надо еще работать и работать, – приводит слова Радимова 1fnl.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2017 10:28
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