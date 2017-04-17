Примера. «Алавес» на своем поле обыграл «Вильярреал»

«Алавес» в матче 32-го тура чемпионата Испании переиграл «Вильярреал» со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Ибаи Гомес и Родриго Эли. За гостевую команду забил Седрик Бакамбу.

Подопечные Маурисио Пеллегрино набрали 43 очка и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице. Команда Франа Эксрибы с 54-мя баллами осталась на шестой строчке.

Испания. Примера. 32-й тур

Алавес – Вильярреал – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Гомес, 35; 2:0 – Эли, 45; 2:1 – Бакамбу, 70.

Предупреждения: Токеро, 61; Эрнандес, 90+2 – Бакамбу, 26; Муссакьо, 44; Сориано, 66; Коста, 90+2.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры