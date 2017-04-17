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    Примера. «Алавес» на своем поле обыграл «Вильярреал»

    «Алавес» в матче 32-го тура чемпионата Испании переиграл «Вильярреал» со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Ибаи Гомес и Родриго Эли. За гостевую команду забил Седрик Бакамбу.

    Подопечные Маурисио Пеллегрино набрали 43 очка и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице. Команда Франа Эксрибы с 54-мя баллами осталась на шестой строчке.

    Испания. Примера. 32-й тур

    Алавес – Вильярреал – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гомес, 35; 2:0 – Эли, 45; 2:1 – Бакамбу, 70.

    Предупреждения: Токеро, 61; Эрнандес, 90+2 – Бакамбу, 26; Муссакьо, 44; Сориано, 66; Коста, 90+2.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2017 23:36
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