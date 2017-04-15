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Месси посетит штаб-квартиру ФИФА для объяснений по поводу оскорбления арбитра

15 апреля 2017, 12:41

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси приглашен ФИФА на встречу с целью разбирательства по поводу эпизода, произошедшего в отборочном матче к чемпионату мира-2018 с Чили (1:0). Напомним, в той встрече лидер «альбиселесте» оскорбил нецензурными выражениями бокового арбитра, в результате чего был отстранен от выступления за национальную команду на четыре игры и подвергнут денежному штрафу.

Сам Месси при этом не признал свою вину, подчеркнув, что не оскорблял судью, а выругался в воздух. Также, по заверению футболиста, между ним и лайнсменом произошел достаточно дружелюбный диалог.

Источник: Mundodeportivo
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Испания. Примера Аргентина Чили Барселона Месси Лионель
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