Месси посетит штаб-квартиру ФИФА для объяснений по поводу оскорбления арбитра

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси приглашен ФИФА на встречу с целью разбирательства по поводу эпизода, произошедшего в отборочном матче к чемпионату мира-2018 с Чили (1:0). Напомним, в той встрече лидер «альбиселесте» оскорбил нецензурными выражениями бокового арбитра, в результате чего был отстранен от выступления за национальную команду на четыре игры и подвергнут денежному штрафу.

Сам Месси при этом не признал свою вину, подчеркнув, что не оскорблял судью, а выругался в воздух. Также, по заверению футболиста, между ним и лайнсменом произошел достаточно дружелюбный диалог.