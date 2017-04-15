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    Примера. Дубль Месси помог «Барселоне» победить «Реал Сосьедад»

    В матче 32-го тура Примеры «Барселона» на «Камп Ноу» одержала победу над «Реалом Сосьедад» – 3:2. Дублем и голевой передачей в составе каталонского клуба отметился Лионель Месси.

    Таким образом, располагающиеся на втором месте сине-гранатовые набрали 72 очка и сократили отставание от лидирующего и имеющего игру в запасе «Реала» до трех баллов.

    Чемпионат Испании. Примера. 32-й тур

    Барселона – Реал Сосьедад – 3:2 (3:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Месси, 17; 2:0 – Месси, 37; 2:1 – Умтити, 42 (в свои ворота); 3:1 – Алькасер, 44; 3:2 – Прието, 45+1.

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    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 23:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 16 апреля 2017, 09:16

      Да с такой игрой навряд ли пройдем Юве даже с Неймаром в составе! Атака выглядит вроде норм, а вот защита как всегда хромает, да и центр не очень!

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 16 апреля 2017, 00:33

      Месси лучший

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 16 апреля 2017, 00:07

      3-2 Слабовато для Барсы!!!

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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 16 апреля 2017, 00:05

      Без Неймара

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 15 апреля 2017, 23:40

      Посмотрел матч равных команд.В одной из них был Месси.Эта и победила.

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