Примера. Дубль Месси помог «Барселоне» победить «Реал Сосьедад»

В матче 32-го тура Примеры «Барселона» на «Камп Ноу» одержала победу над «Реалом Сосьедад» – 3:2. Дублем и голевой передачей в составе каталонского клуба отметился Лионель Месси.

Таким образом, располагающиеся на втором месте сине-гранатовые набрали 72 очка и сократили отставание от лидирующего и имеющего игру в запасе «Реала» до трех баллов.

Чемпионат Испании. Примера. 32-й тур

Барселона – Реал Сосьедад – 3:2 (3:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Месси, 17; 2:0 – Месси, 37; 2:1 – Умтити, 42 (в свои ворота); 3:1 – Алькасер, 44; 3:2 – Прието, 45+1.

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