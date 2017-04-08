Мутко: «ФИФА считает, что за права на показ ЧМ-2018 должно платить государство»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о трудностях в переговорах с ФИФА о покупке прав на показ чемпионата мира-2018. По словам функционера, организация хочет, чтобы за их приобретение заплатило российское государство.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах страны.

«Наши коллеги в ФИФА заняли позицию по аналогии с Олимпиадой Сочи. Они считают, что платить должно государство – типа Россия большая страна. Все страны мира ТВ-права на чемпионат мира в Бразилии покупали на 15-20 процентов дороже, чем раньше. А нам предлагают заплатить больше на 200 процентов. Но когда покупали права на ЧМ-2014 – доллар стоил 30, а сейчас 60. Покупаете права за валюту, а рекламу продаете в рублях. Получается мы должны достать из кармана и заплатить», – сказал Мутко.