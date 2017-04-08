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    Мутко: «ФИФА считает, что за права на показ ЧМ-2018 должно платить государство»

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал о трудностях в переговорах с ФИФА о покупке прав на показ чемпионата мира-2018. По словам функционера, организация хочет, чтобы за их приобретение заплатило российское государство.

    Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах страны.

    «Наши коллеги в ФИФА заняли позицию по аналогии с Олимпиадой Сочи. Они считают, что платить должно государство – типа Россия большая страна. Все страны мира ТВ-права на чемпионат мира в Бразилии покупали на 15-20 процентов дороже, чем раньше. А нам предлагают заплатить больше на 200 процентов. Но когда покупали права на ЧМ-2014 – доллар стоил 30, а сейчас 60. Покупаете права за валюту, а рекламу продаете в рублях. Получается мы должны достать из кармана и заплатить», – сказал Мутко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.04.2017 17:21
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 апреля 2017, 04:06

      Государство, значит мы, налогоплательщики, а что, нам не привыкать, затянем ремешки потуже...

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 9 апреля 2017, 00:23

      Ну так продавайте рекламу в долларах, а не в рублях - в чём проблема?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 8 апреля 2017, 20:19

      че за бред? вы там что принимаете?

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 8 апреля 2017, 19:45

      В конечном счете платит все равно население!

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 8 апреля 2017, 19:32

      Дрожащей рукой старперПлюшкин-Мудько пытается залезть в рваные карманы своих батраков-болел....
      Слышны крики: На вилы его,на кол ,супостата!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 8 апреля 2017, 19:32

      Наверное на счет отката с фифа договорится не может...

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 8 апреля 2017, 19:05

      Вот вообще не надо платить,пусть сами смотрят,а мы на соках глянем. А то решили денег поиметь.

      -1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 8 апреля 2017, 18:54

      Если государство купит права то оно в праве будет передать трансляции на условные 2*2 или ТНТ каналы...и первый с Россией тогда ныть люто будут

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 8 апреля 2017, 18:40

      Все всё адекватно понимают. Исключения лишь подчеркивают правило )

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 8 апреля 2017, 18:40

      Ой, не пизди, сука!!!

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