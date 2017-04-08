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  • Мутко: «ФИФА считает, что за права на показ ЧМ-2018 должно платить государство»

Мутко: «ФИФА считает, что за права на показ ЧМ-2018 должно платить государство»

8 апреля 2017, 17:21
16

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о трудностях в переговорах с ФИФА о покупке прав на показ чемпионата мира-2018. По словам функционера, организация хочет, чтобы за их приобретение заплатило российское государство.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах страны.

«Наши коллеги в ФИФА заняли позицию по аналогии с Олимпиадой Сочи. Они считают, что платить должно государство – типа Россия большая страна. Все страны мира ТВ-права на чемпионат мира в Бразилии покупали на 15-20 процентов дороже, чем раньше. А нам предлагают заплатить больше на 200 процентов. Но когда покупали права на ЧМ-2014 – доллар стоил 30, а сейчас 60. Покупаете права за валюту, а рекламу продаете в рублях. Получается мы должны достать из кармана и заплатить», – сказал Мутко.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мутко Виталий
Комментарии (16)
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acer2003
1491662234
Да ты скинься с Прядкиным ,Гинером и своими заплатите !
Хватит ныть,МуДько, проблему решай, а не выкладки с курсами валют приводи !
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kykyi
1491662786
Можно подумать. что ФИФА сделал доллар по 60 р. Мудко, не неси пургу, государство никогда не платит за тв трансляции, есть для этого тв компании, с ними заключают договор. Опять давит на "патриотизм", государство, Россию обижают, происки Запада. Врет и не краснеет, сука.
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Fju-2
1491664837
Если олимпиаду в Сочи было показывать выгодно с точки зрения поднятия патриотизма (всё-таки там наши корейцы медали брали). То вот показ ЧМ - дело сомнительное, как бы не повторились события 2002 года.
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STALKER27
1491666020
Ой, не пизди, сука!!!
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zagrizlik
1491667553
Вот вообще не надо платить,пусть сами смотрят,а мы на соках глянем. А то решили денег поиметь.
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alex1951
1491669148
Дрожащей рукой старперПлюшкин-Мудько пытается залезть в рваные карманы своих батраков-болел.... Слышны крики: На вилы его,на кол ,супостата!
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serglider
1491669917
В конечном счете платит все равно население!
Ответить
Аид666
1491671988
че за бред? вы там что принимаете?
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1491686619
Ну так продавайте рекламу в долларах, а не в рублях - в чём проблема?
Ответить
арейская
1491699970
Государство, значит мы, налогоплательщики, а что, нам не привыкать, затянем ремешки потуже...
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