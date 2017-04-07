Гризманну надоели вопросы о переходе в другой клуб

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в очередной раз подтвердил свое намерение остаться в мадридском клубе. Он признался, что ему надоели подобные вопросы от журналистов.

«Мне постоянно задают один и тот же вопрос о том, уйду ли я из «Атлетико»? Я не устаю отвечать, что вижу себя на данный момент только в этом клубе. Каждый раз отвечаю так, и этот вопрос меня уже утомил», – заявил Гризманн.

Напомним, что француза связывают с переходом в ближайшее летнее трансферное окно в «Манчестер Юнайтед» или «Челси».