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    Гризманну надоели вопросы о переходе в другой клуб

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в очередной раз подтвердил свое намерение остаться в мадридском клубе. Он признался, что ему надоели подобные вопросы от журналистов.

    «Мне постоянно задают один и тот же вопрос о том, уйду ли я из «Атлетико»? Я не устаю отвечать, что вижу себя на данный момент только в этом клубе. Каждый раз отвечаю так, и этот вопрос меня уже утомил», – заявил Гризманн.

    Напомним, что француза связывают с переходом в ближайшее летнее трансферное окно в «Манчестер Юнайтед» или «Челси».

    Источник: Independent.co.uk

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    07.04.2017 06:46
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