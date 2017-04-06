Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте подверг критике собственного агента

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте остался недоволен работой своего агента Федерико Пасторелло, который ранее заявил, что итальянский специалист может покинуть лондонский клуб, если получит предложение от больших команд.

    «Честно говоря, я разочарован, что попал на первые полосы газет. Пасторелло – мой хороший друг, я хорошо его знаю. Но мне не нравится, когда кто-то другой говорит обо мне. Если вы что-то хотите узнать, то нужно обращаться непосредственно в мой адрес», – сказал Конте.

    Ранее сообщалось, что Конте близок к тому, чтобы продлить контракт с «Челси», который возглавил летом 2016 года. На данный момент лондонский клуб является единоличным лидером турнирной таблицы АПЛ.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2017 17:34
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ 7 апреля 2017, 16:19

      Если обращаться к тебе лично, тогда зачем тебе Агент?!?!?! Не логично)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 6 апреля 2017, 20:32

      Агент думает о том чтоб выбит контракт по жирнее.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11