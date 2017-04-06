Конте подверг критике собственного агента

Если обращаться к тебе лично, тогда зачем тебе Агент?!?!?! Не логично)
Главный тренер «Челси» Антонио Конте остался недоволен работой своего агента Федерико Пасторелло, который ранее заявил, что итальянский специалист может покинуть лондонский клуб, если получит предложение от больших команд.
«Честно говоря, я разочарован, что попал на первые полосы газет. Пасторелло – мой хороший друг, я хорошо его знаю. Но мне не нравится, когда кто-то другой говорит обо мне. Если вы что-то хотите узнать, то нужно обращаться непосредственно в мой адрес», – сказал Конте.
Ранее сообщалось, что Конте близок к тому, чтобы продлить контракт с «Челси», который возглавил летом 2016 года. На данный момент лондонский клуб является единоличным лидером турнирной таблицы АПЛ.