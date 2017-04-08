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    Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Специально к мадридскому дерби, в котором «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Атлетико», «Бомбардир» проводит конкурс – Фантазиста. Не упустите свой шанс победить в самом необычном конкурсе прогнозов.

    В этот раз мы предлагаем вам угадать события, которые произойдут на матче «Реал» – «Атлетико». Встреча пройдет 8 апреля в 17:15 по московскому времени.

    Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в эту субботу, 8 апреля, в 16:15 мск. Результаты будут объявлены после игры.

    ИГРАТЬ

    Вы можете выиграть призы! Три лучших предсказателя получат подарочные сертификаты на меню в московских пабах «Темпл Бар».

    Первое место – 5 000 рублей + 5 000 болларов в Конкурсе прогнозов

    Второе место – 3 000 рублей + 3 000 болларов

    Третье место – 2 000 рублей + 2 000 болларов

    Также любого, кто придет в «Темпл Бар» по адресу пл. Ганецкого, 1 и назовет кодовое слово «Бомбардир.ру», ждет скидка 10%.

    Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

    Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

    Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

    Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

    ИГРАТЬ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2017 16:00
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 8 апреля 2017, 14:05

      класс

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Excluz1ve 8 апреля 2017, 02:28

      огонь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 8 апреля 2017, 00:46

      конкурс для мосвичей(((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 7 апреля 2017, 22:02

      Барса вперед!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 7 апреля 2017, 19:32

      Что за болластические призы?! Я с Питера и то в Москву не поеду...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 7 апреля 2017, 18:38

      Если я в другом городе, мне сертификат вышлют почтой?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      lokomotyv 7 апреля 2017, 14:23

      Реал Вперед

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Dima4ka_22 7 апреля 2017, 08:51

      Реал выиграет...вот вам и исход )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Luccot 6 апреля 2017, 21:21

      Если я выиграю - вышлите мне еды по почте, а боллары отдайте бездомным!!

      7
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      Рейтинг: +86

      Luccot 6 апреля 2017, 21:15

      ацтой полный, почти как расизм. Всё для москвичей и ради рекламы, позор

      7
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