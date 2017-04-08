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  • Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»

Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»

8 апреля 2017, 16:00
27

Специально к мадридскому дерби, в котором «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Атлетико», «Бомбардир» проводит конкурс – Фантазиста. Не упустите свой шанс победить в самом необычном конкурсе прогнозов.

В этот раз мы предлагаем вам угадать события, которые произойдут на матче «Реал» – «Атлетико». Встреча пройдет 8 апреля в 17:15 по московскому времени.

Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в эту субботу, 8 апреля, в 16:15 мск. Результаты будут объявлены после игры.

ИГРАТЬ

Вы можете выиграть призы! Три лучших предсказателя получат подарочные сертификаты на меню в московских пабах «Темпл Бар».

Первое место – 5 000 рублей + 5 000 болларов в Конкурсе прогнозов

Второе место – 3 000 рублей + 3 000 болларов

Третье место – 2 000 рублей + 2 000 болларов

Также любого, кто придет в «Темпл Бар» по адресу пл. Ганецкого, 1 и назовет кодовое слово «Бомбардир.ру», ждет скидка 10%.

Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

ИГРАТЬ

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Атлетико
Комментарии (27)
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Shpion23
1491485086
Блин жил себе,жил за Уралом и мечтал в московском пабе покутить))
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Gerero2198
1491488880
Ну допустим угадаю я по максимуму все события и сорву джек-пот, а дальше что? Одно место место мне не щекотал этот паб с его сертификатом. Ах ну да, вдруг я окажусь в Москве. Три раза ХА. Даже если я там и окажусь, то по любому не затем, чтоб протирать штаны в пабе.
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Mr_Murder
1491489561
призы более приемлемы для москвичей :((
Ответить
kaa-71
1491497871
Смысл участвовать, если ты не москвич. Так что я пас
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1491500871
Очередной развод от "Бомбардир.ру"!
Ответить
Luccot
1491502501
ацтой полный, почти как расизм. Всё для москвичей и ради рекламы, позор
Ответить
Luccot
1491502901
Если я выиграю - вышлите мне еды по почте, а боллары отдайте бездомным!!
Ответить
Rebrova
1491579484
Если я в другом городе, мне сертификат вышлют почтой?
Ответить
kostyandr
1491582760
Что за болластические призы?! Я с Питера и то в Москву не поеду...
Ответить
Igornv
1491649507
класс
Ответить
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