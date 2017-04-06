Президент федерации футбола США остался доволен подготовкой России к ЧМ-2018

Глава федерации футбола США, член совета Международной федерации футбола Сунил Гулати остался доволен ходом подготовки к чемпионату мира-2018 в России.

«Подготовка к турниру движется в правильном направлении, с нетерпением ждем великолепного чемпионата мира. Конечно, подготовка к таким турнирам, как чемпионаты мира по футболу или Олимпийские игры, не может проходить без трудностей. Надеюсь, что к моменту первого удара по мячу все будет готово», – сказал Гулати.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.