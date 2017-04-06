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    Президент федерации футбола США остался доволен подготовкой России к ЧМ-2018

    Глава федерации футбола США, член совета Международной федерации футбола Сунил Гулати остался доволен ходом подготовки к чемпионату мира-2018 в России.

    «Подготовка к турниру движется в правильном направлении, с нетерпением ждем великолепного чемпионата мира. Конечно, подготовка к таким турнирам, как чемпионаты мира по футболу или Олимпийские игры, не может проходить без трудностей. Надеюсь, что к моменту первого удара по мячу все будет готово», – сказал Гулати.

    Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: ТАСС

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    06.04.2017 10:06
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1318

      Казак88 6 апреля 2017, 11:01

      И чек с шестью нолями зажал в мозолистой руке )))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 6 апреля 2017, 10:55

      Не можЫт быть,что бы это был пиндос.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Клим Чугункин. 6 апреля 2017, 15:41

      Наверно его угостили как следует, вот и получилась точка зрения.

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