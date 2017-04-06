Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тухель: «Монако» в чем-то похож на «Боруссию»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель считает выступление в Лиге чемпионов настоящим праздником, на который нужно надевать официальный костюм, слушать гимн и противостоять лучшим европейским командам.

    «Лига чемпионов – сумасшедший турнир, это нечто особенное. Я даже надеваю на игры костюм и галстук, хотя в Бундеслиге предпочитаю костюм спортивный. Это как праздник футбола, особая энергетика. Мы играем на больших стадионах против команд с богатейшими традициями. Сразу вспоминаешь Кубок чемпионов, который мы с отцом смотрели по телевизору. Я знал, что следующий матч увижу только через месяц, а потому очень дорожил этими вечерами.

    Сложнее всего в Лиге чемпионов – это оставаться нормальным. Ты носишь другую одежду, играет гимн, все происходит вечером, тебе противостоят сильнейшие европейские клубы, но при этом ты должен тренировать, как делаешь это постоянно в Бундеслиге.

    «Монако» в чем-то похож на нас: яркая, атакующая, сильная команда, да и по возрасту футболистов мы похожи. Монегаски играют на высоких скоростях и помимо талантливых исполнителей могут похвастать строгой дисциплиной и сильной командной игрой. Думаю, можно смело утверждать, что двух нулевых ничьих мы не увидим», – сказал Тухель.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Боруссия» – «Монако» состоится 11 апреля в Дортмунде. Ответная встреча пройдет 18 апреля.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2017 06:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11