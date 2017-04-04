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    В Китае начнет функционировать клубный офис «Спартака»

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов отметил, что красно-белые ведут переговоры с представителями Китая на предмет открытия клубного офиса в Поднебесной. Также он заявил, что планируется запустить несколько версий официального сайта на иностранных языках.

    «В следующем сезоне клуб планирует открыть офис и филиал академии в Китае. В данный момент мы ведем переговоры с представителями Китая. В этом году ожидается приезд китайской детской команды к нам в академию.

    Также в ближайшем будущем клуб планирует обновить официальный сайт, который будет доступен болельщикам на английском, испанском и китайском языках», – сказал Измайлов.

    Источник: ТАСС

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    04.04.2017 15:58
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 4 апреля 2017, 19:09

      Скоро Спартак будет китайцев подписывать

      1
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      ...
      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат > Dimonadze 4 апреля 2017, 19:26

      За миску риса.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3938

      Kollljan 4 апреля 2017, 18:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Во-во, там ему самое место.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 4 апреля 2017, 18:04

      Мы ж не с гос проектов. Нам жить надо по средствам.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 4 апреля 2017, 17:47

      будут дополнительный доход иметь с тренировки китайской молодежи,всяко лучше чем госбюджет на мажоров разбазаривать

      1
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 4 апреля 2017, 17:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Из народной африканской в народную китайскую..(прогресс)

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 4 апреля 2017, 16:46

      А зачем? Что наладить прямой переход выпускников Академии Спартака за неплохие баблосы сразу в Китай? Ачто? Неплохой бизнес для спартаковских функционеров..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 4 апреля 2017, 16:30

      В Китае лучше нет пока
      Команды лучше Спартака!

      5
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 4 апреля 2017, 16:26

      возьмите меня.. я подскажу чего сожрать вкусненького.. да и где баб взять я тоже знаю..

      0
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      ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > кошмарик 4 апреля 2017, 18:14

      "китайской детской команды"...:)

      -1
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