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В Китае начнет функционировать клубный офис «Спартака»

4 апреля 2017, 15:58
10

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов отметил, что красно-белые ведут переговоры с представителями Китая на предмет открытия клубного офиса в Поднебесной. Также он заявил, что планируется запустить несколько версий официального сайта на иностранных языках.

«В следующем сезоне клуб планирует открыть офис и филиал академии в Китае. В данный момент мы ведем переговоры с представителями Китая. В этом году ожидается приезд китайской детской команды к нам в академию.

Также в ближайшем будущем клуб планирует обновить официальный сайт, который будет доступен болельщикам на английском, испанском и китайском языках», – сказал Измайлов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (10)
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кошмарик
1491312410
возьмите меня.. я подскажу чего сожрать вкусненького.. да и где баб взять я тоже знаю..
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subbotaspartak
1491312644
В Китае лучше нет пока Команды лучше Спартака!
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oyabun
1491313584
А зачем? Что наладить прямой переход выпускников Академии Спартака за неплохие баблосы сразу в Китай? Ачто? Неплохой бизнес для спартаковских функционеров..
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Микояновский мясокомбинат
1491315993
Из народной африканской в народную китайскую..(прогресс)
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Каратель помойников
1491317262
будут дополнительный доход иметь с тренировки китайской молодежи,всяко лучше чем госбюджет на мажоров разбазаривать
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Мары
1491318276
Мы ж не с гос проектов. Нам жить надо по средствам.
Ответить
Kollljan
1491319441
Во-во, там ему самое место.
Ответить
Dimonadze
1491322155
Скоро Спартак будет китайцев подписывать
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