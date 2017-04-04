В Китае начнет функционировать клубный офис «Спартака»

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов отметил, что красно-белые ведут переговоры с представителями Китая на предмет открытия клубного офиса в Поднебесной. Также он заявил, что планируется запустить несколько версий официального сайта на иностранных языках.

«В следующем сезоне клуб планирует открыть офис и филиал академии в Китае. В данный момент мы ведем переговоры с представителями Китая. В этом году ожидается приезд китайской детской команды к нам в академию.

Также в ближайшем будущем клуб планирует обновить официальный сайт, который будет доступен болельщикам на английском, испанском и китайском языках», – сказал Измайлов.