Ломбертс: «В свое время я почти согласился на переход в «Герту», но потом приехал в Петербург и все изменилось»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс признался, что ему будет тяжело покидать Санкт-Петербург, в котором, по словам игрока, он провел 10 лучших лет в своей жизни. Бельгиец заявил, что планирует в дальнейшем посещать матчи сине-бело-голубых в качестве обычного болельщика.

«Это лучшие годы моей жизни! Когда 10 лет назад впервые в жизни оказался в России и Петербурге, конечно, не знал, что меня ждет. Сейчас понимаю – принял тогда лучшее решение в жизни. У меня был шанс оказаться в берлинской «Герте», и уже почти было согласился на переход. Но приехал в Петербург, и все изменилось. Выбрал «Зенит». Россия и Санкт-Петербург – мой дом, а Северная столица стала для меня лучшим городом в мире. До последней игры сезона осталось 50 дней.

Уверен, когда в мае сяду в самолет, чтобы лететь в Бельгию, не смогу удержаться от слез. Ведь в Питере я провел треть моей жизни. Жена уже подшучивает надо мной, что буду рыдать. Правда, сейчас таких эмоций пока не испытываю. Но, уверен, они нахлынут. Но точно могу сказать, что после завершения карьеры и вообще всегда, когда будет время, точно буду приезжать в Петербург, на игры «Зенита» в Европе, в Москве, в том же Санкт-Петербурге. Уже как простой болельщик (улыбается)», – сказал Ломбертс.

Ломбертс защищает цвета «Зенита» с 2007 года. Напомним, что 32-летний футболист уже заключил контракт с «Остенде», который начнет действовать со следующего сезона.