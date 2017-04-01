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    Де Брюйне: «Не волнуюсь о критике, потому что она везде»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал о своем отношении к критике. Футболист отметил, что старается не принимать близко к сердцу негативные высказывания.

    «Не волнуюсь о критике, потому что она везде. Не все люди понимают, сколько труда футболисты вкладывают в игру. Можно отдыхать дома, но даже это мы делаем, понимая, что в субботу ждет матч», – сказал Де Брюйне.

    В нынешнем сезоне бельгиец провел в английской Премьер-лиге 27 матчей, забив четыре мяча и сделав 12 голевых передач.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    01.04.2017 09:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 1 апреля 2017, 09:25

      Наши тоже не парятся по этому поводу,они и в субботу на поле отдыхают

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