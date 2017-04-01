Де Брюйне: «Не волнуюсь о критике, потому что она везде»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал о своем отношении к критике. Футболист отметил, что старается не принимать близко к сердцу негативные высказывания.

«Не волнуюсь о критике, потому что она везде. Не все люди понимают, сколько труда футболисты вкладывают в игру. Можно отдыхать дома, но даже это мы делаем, понимая, что в субботу ждет матч», – сказал Де Брюйне.

В нынешнем сезоне бельгиец провел в английской Премьер-лиге 27 матчей, забив четыре мяча и сделав 12 голевых передач.