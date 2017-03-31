В декабре начнет работу международный вещательный центр ЧМ-2018

Международный вещательный центр чемпионата мира-2018 начнет работу 1 декабря 2017 года. Он будет расположен в московском «Крокус Экспо».

«В июне 2017 года завершится проектирование международного вещательного центра, который будет работать во время чемпионата мира и находиться в «Крокус Экспо». Завершение всех работ по телекоммуникациям по всем стадионам чемпионата мира в срок у руководства Оргкомитета сомнений не вызывает.

Во время проведения Кубка конфедераций-2017 главный операционный центр будет находиться в Санкт-Петербурге», – приводит слова директора департамента информационных технологий и инфраструктуры оргкомитета «Россия-2018» Павла Погребинского welcome2018.com.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах. Он стартует 14 июня и закроется 15 июля 2018 года.