Покеттино: «Встреча с президентом «Барселоны» была случайной»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино выразил отношение по поводу работы с другими командами. Ранее сообщалось о том, что аргентинец провел переговоры с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу.

«Встреча с президентом «Барселоны» была случайной. Верность клубу играет для меня важную роль. Я — болельщик «Эспаньола» и люблю этот клуб. То же самое могу сказать о «Тоттенхэме». Я не смог бы тренировать «Арсенал», — сказал Поккетино.

После 28 туров английской Премьер-лиги «шпоры» занимают вторую строчку в турнирной таблице, уступая «Челси» 10 очков.