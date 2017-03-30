Месси написал письмо ФИФА, в котором извинился за ругань в адрес помощника судьи

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси написал письмо ФИФА с извинениями за инцидент во время матча отборочного турнира ЧМ-2018 против команды Чили (1:0). Ранее сообщалось о том, что аргентинец дисквалифицирован на четыре матча за оскорбления в адрес линейного арбитра.

«Я категорически опровергаю то, что оскорблял ассистента судьи в матче против сборной Чили. Он прекрасно понимал мои слова, мы пообщались немного по-дружески. Я ни в коем случае его не оскорблял.

Мои слова не были адресованы ему, я произнес их в воздух. Приношу свои извинения за это», — говорится в письме Месси.

Ранее федерация футбола Аргентины сообщила о намерении оспорить решение ФИФА об отстранении футболиста.