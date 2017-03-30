«Интер» хочет сохранить Пиоли и на следующий сезон

Руководство «Интера» не планирует расставаться с нынешним главным тренером команды Стефано Пиоли в следующем сезоне. Напомним, что 51-летний специалист принял команду по ходу нынешнего сезона, сменив на этом посту уволенного Франка де Бура.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне миланцев может возглавить Антонио Конте из «Челси» или Диего Симеоне из «Атлетико». Учитывая, что оба тренера пока не планируют покидать свои посты, в «Интере» решили удержать своего специалиста и на следующий сезон.