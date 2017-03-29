Мбаппе: «В «Реал» стоит переходить на пике карьеры, который я еще не достиг»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе не скрывает, что может продолжить свою карьеру в «Реале».

«На данный момент я являюсь игроком «Монако». Интерес со стороны «Реала»? Посмотрим… Я знаю, что в такой клуб следует переходить тогда, когда ты находишься на пике своей игры. Я же пока не вышел на этот пик. Хотя все возможно», – приводит слова Мбаппе Get Football News France.

Напомним, что «Реал» рассматривает возможность приобретение Килиана. В текущем сезоне 18-летний форвард забил 19 голов за монегасков во всех турнирах.